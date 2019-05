Rückzug des FC Ludwigschorgast ist amtlich

Spielgruppenleiter Gerd Rieß teilte am Samstag mit: "Der FC Ludwigschorgast hat form- und fristgerecht seinen freiwilligen Ligaverzicht erklärt. Er wird nach Abschluss der Spielserie auf den letzten Platz der Tabelle gesetzt und steigt danach in die B-Klasse ab." Ob die Ludwigschorgaster eigenständig in der B-Klasse weitermachen, ist allerdings fraglich. Denn es ist eine Spielgemeinschaft mit einem Nachbarverein (FC Kupferberg?) im Gespräch.

Durch den Ludwigschorgaster Verzicht muss der BC Leuchau nicht direkt aus der Kreisklasse 4 Kulmbach absteigen, sondern darf in der Relegation antreten. Das erste Relegationsspiel zur Kreisklasse findet bereits am Mittwoch, 29. Mai, statt. Den Spielplan der Relegation im Kreis 1 Bamberg, Bayreuth, Kulmbach will die Kreisspielleitung am Sonntagabend veröffentlichen.