Paul Hofmann vom TTC Rugendorf ist Bester im Bezirk

Beim Bezriksranglistenturnier ds oberfränkischen Tischtennis-Nachwuchses in Eggolsheim trumpfte bei den Jungen Paul Hofmann vom TTC Rugendorf auf: Das aus Neudrossenfeld stammende Talent sicherte sich den Titel ohne Spielverlust - und qualifiziert sich damit auch für das nordbayerische Ranglistenturniern. Bei den Mädchen gewann Tuba Sorkilic vom TSV Unterlauter.Unter den zehn angetretenen Jungen ging Hofmann zwar ohne Niederlage durchs Ziel, musste aber gegen Tom Hoger vom FC Adler Weidhausen (11:3, 11:7, 4:11, 9:11, 11:8) und Oliver Habl vom TTC Hof (9:11, 9:11, 11:5, 11:8, 11:7) in den Entscheidungssatz. Gegen die Mitfavoriten um Platz 1 gab er nur einen Satz ab, an Joel Fischer (FC Adler Weidhausen). Gegen den Drittplatzierten Christoph Fredrich vom Post-SV Bamberg war in den Sätzen zwei und drei Nervenstärke gefragt (11:3, 11:9, 12:10). Fünf Auseinandersetzung absolvierte Hofmann mit 3:0.Die elf Mädchen ermittelten ihre Besten für das Hauptfeld zunächst in zwei Vorrunden. In dieser Gruppenphase glänzte Antonia Burlyaev vom TTC Rödental mit 5:0 Spielen und 15:2 Sätzen, wobei sie auch die spätere Gewinnerin Tuba Sorkilic (TSV Unterlauter) in die Knie gezwungen hatte (10:12, 11:8, 14:12 und 11:7). Während Sorkilic in der Endrunde nichts mehr anbrennen ließ, Burlyaev aber an Julia Schenk (ATSV Oberkotzau) und Talida Reumschüssel (TTC Rödental) scheiterte wurde es nichts mit dem Gesamtsieg.1. Paul Hofmann (TTC Rugendorf) 27:5 Sätze/9:0 Spiele. - 2. Joel Fischer (FC Adler Weidhausen) 25:5/8:1. - 3. Christoph Fredrich (Post-SV Bamberg) 21:9/6:3. - 4. Rafael Fontenla Vidal (TV Ebern) 19:11/6:3. - 5. Tom Hoger (FC Adler Weidhausen) 20:13/6:3. - 6. Niklas Zink (TTV 45 Altenkunstadt) 13:19/3:6. - 7. Nico Sommerer (ASV Marktleuthen) 8:21/2:7. - 8. Oliver Habl (TTC Hof) 9:22/2:7. - 9. Louis Dresel (SV Frensdorf) 7:25/2:7. - 10. Jonathan Klee (TTC Rödental) 6:25/1:8.1. Tuba Sorkilic (TSV Unterlauter) 13:8 Sätze/4:1 Spiele. - 2. Talida Reumschüssel (TTC Rödental) 12:6/3:2. - 3. Antonia Burlyaev (TTC Rödental) 10:7/3:2. - 4. Julia Schenk (ATSV Oberkotzau) 12:9/3:2. - 5. Linnea Reumschüssel (TTC Rödental) 6:11/2:3. - 6. Leonie Raab (TSV Teuschnitz) 3:15/0:5. -7. Leonie Morawietz (ATSV Oberkotzau) 12:1/4:0. - 8. Sophie Treuter (TTC Rödental) 9:4/3:1. - 9. Michelle Reiter (TSV Unterlauter) 7:6/2:2. - 10. Leonie Lieb (RVC Klosterlangheim) 4:9/1:3. - 11. Hannah Fritsche (TTC Köditz) 0:12/0:4.