Nico Dressel vom TSC Kulmbach erreicht Podestplatz

Der vierte Lauf des Jura-Trial-Pokals wurde vom MSC Fränkische Schweiz in einem Kalk-Steinbruch in der Nähe von Ebermannstadt ausgetragen. Für das Trial-Team des TSC Kulmbach starteten Oskar Koslowski, Timo Seehuber, Moritz Faust, Stefan Faust, Nico Dressel und Klaus Herold. Dressel wurde Dritter in der Jugendklasse 5.Die Trial-Artisten mussten die neun Sektionen in drei Runden bewältigen. In der Klasse Jugend 6, die mit 13 Startern besetzt war, fuhr Oskar Koslowski den vierten Platz ein. Magdalena Zowe vom MSC Gefrees belegte den zweiten Rang. Timo Seehuber fuhr bei seinem ersten Wettbewerb auf Platz 10, dicht gefolgt von seinen Vereinskameraden Moritz Faust. Beide fuhren als Doppelstarter auf dem Vereinsmotorrad Beta 80 Senior und hatten deshalb Probleme, die vom Veranstalter vorgegebenen viereinhalb Stunden Gesamtfahrzeit zu schaffen. Stefan Faust startete in der Erwachsenen-Klasse 6 und stand als Dritter auf dem Podest.Klaus Herold war in der Klasse 5 Senioren unterwegs und mit Robert Schmidt vom MSC Fränkische Schweiz punktgleich. Da Herold zwei Mal weniger null Strafpunkte erhielt, verpasste er einen Podestrang und landete hinter Schmidt auf dem vierten Platz. Wolfgang Bauer vom MSC Gefrees war der Sieger in der mit 13 Startern besetzten Klasse.