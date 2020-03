N.H. Young Volleys müssen siegen und hoffen

Drei Spieltage vor Saisonende spitzt sich der Aufstiegskampf in der Bayernliga Nord zu. Aus eigener Kraft können die N.H. Young Volleys nicht mehr Meister werden, müssen auf einen Patzer von Spitzenreiter Erlangen hoffen.

Bayernliga Nord, Frauen

N.H. Young Volleys - SV Schwaig

Nach der Niederlage gegen den Tabellendritten Regenstauf (1:3) gastiert am Samstag (19 Uhr) der Tabellensechste SV Schwaig in der Neudrossenfelder Dreifachhalle. An das Hinspiel hat die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld gute Erinnerungen: In Schwaig siegten die Young Volleys mit 3:1.

Nach dem 3:0-Erfolg über Mömlingen hat der SVS vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, in trockenen Tüchern ist der Klassenerhalt aber noch nicht. Daher werden die Gäste versuchen, auch in Neudrossenfeld zu punkten. Und die können auf einen im Vergleich zum letzten Spiel breiteren Kader bauen.

Ernüchterung nach Niederlage

Ähnlich sieht es bei den Young Volleys aus, die wohl in Bestbesetzung antreten können. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter Erlangen kehrte vor 14 Tagen nach der klaren 1:3-Niederlage in Regenstauf Ernüchterung ein. Mit einem Punktgewinn hätte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Willmer an die Tabellenspitze setzen können und aus eigener Kraft die Meisterschaft schaffen können.

Durch die vierte Saisonniederlage müssen die Young Volleys aus den drei restlichen Spielen gegen Schwaig, Mömlingen und Veitsbronn - alles Heimspiele - möglichst neun Punkte holen und auf einen Ausrutscher von Erlangen hoffen. Auf dem Papier scheint das Spiel gegen den SV Schwaig das Schwierigste zu sein.

Vorsitzender Carsten Böhm erinnert sich an das Hinspiel: "Auch da hatten wir durchaus unsere Probleme. In den letztlich gewonnenen Sätzen 1und 3 hatten wir zwischenzeitlich auch deutliche Rückstände und konnten die Sätze erst zum Ende hin drehen, nur Satz 4 haben wir wirklich bestimmt." Damals fehlten mit Iryna Aab und Bettina Klösch zwei wichtige Spielerinnen, die am Sonntag wohl wieder dabei sein werden.

"Ich bin gespannt, was uns diesmal gelingt. Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen TV Erlangen können wir siegen. Wenn wir ähnlich uninspiriert auftreten wie in Regenstauf, werden wir verlieren", fordert Böhm eine klare Steigerung. Regenstauf hat auch noch Chancen auf die Meisterschaft. Zwei Zähler hat der TB/ASV Rückstand auf Erlangen und die Young Volleys. Regenstauf müsste nicht nur die restlichen Spiele - unter anderem gegen Erlangen - gewinnen, sondern auch auf weitere Ausrutscher hoffen.

N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Nicki Naumann, Meike Schirmer, Antonia Schwenk, Jule Spindler, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ulrich