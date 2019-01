N.H. Young Volleys haben weiter Hoffnung

Die weiteste Auswärtsfahrt in der Frauen-Regionalliga Südost steht für die N.H. Young Volleys an. Am Samstag (16 Uhr, Allgäu-Halle) tritt die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld beim TSV Sonthofen II an.

Und die Vorzeichen sind eindeutig: Während die drittplatzierten Allgäuerinnen noch in den Titelkampf eingreifen können, stehen die Volleys im Abstiegskampf vor einer Mammutaufgabe, die kaum noch zu lösen ist. In elf Partien gelangen erst zwei Siege - vorletzter Platz. Zum Vergleich: Die Sonthofener Reserve kommt bereits auf sieben gewonnene Partien.

Auch die drei zurückliegenden Duelle machen der Spielgemeinschaft keine Hoffnung. In der Vorsaison gewann der TSV in Sonthofen klar und behielt in Neudrossenfeld knapp die Oberhand. Das erste Aufeinandertreffen der laufenden Spielzeit entschieden die Allgäuerinnen mit 3:1 für sich.

"Wir konnten einen ausgeglichenen ersten Satz knapp für uns entscheiden, verloren dann aber die Konstanz und hatten in den folgenden drei Sätzen nicht mehr wirklich eine Chance. Sie gingen deutlich verloren", erinnert sich Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm.

Nur geringe Siegchancen

Die Siegchance seiner Mannschaft im anstehenden Duell sieht Böhm nur im unteren einstelligen Prozentbereich - doch aufgegeben haben die Neudrossenfelderinnen den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht. Trainer Marc d' Andrea hat sein Team im Training akribisch auf den Gegner vorbereitet und sagt: "Solange rechnerisch der Relegationsplatz noch zu erreichen ist, werden wir alles versuchen, dies auch zu schaffen. Allerdings wird es mit jedem Spiel, in dem wir nicht punkten, schwieriger." Wenn seine Mannschaft aber zusammenstehe, kämpfe, individuelle Fehler abstelle und die taktischen Vorgaben möglichst konkret umsetze, sei in jedem Spiel ein Erfolg möglich.

Schon oft in dieser Saison agierten die Young Volleys mit ihren Gegnerinnen auf Augenhöhe, leisteten sich dann aber Schwächephasen und zum Teil haarsträubende Fehler. "Wir müssen es schaffen, die Kette aus Annahme, Zuspiel und Angriff auf hohem Niveau mit einander zu verknüpfen. Hier ist das Team gefordert, konzentriert und mit Siegeswillen aufzutreten", fordert Carsten Böhm. cb