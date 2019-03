N.H. Young Volleys brauchen eine Siegesserie

Die Ausgangslage für die Frauen der N.H. Young Volleys (9.) ist klar: Nur ein Sieg hilft im Abstiegskampf der Regionalliga Süd-Ost weiter, ansonsten ist der Abstieg besiegelt. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld beim TSV Eibelstadt (2.).

Nach dem 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den auf Rang 8 stehenden VC Katzwang-Schwabach besteht noch eine theoretische Chance, die Relegation zu erreichen. Dabei sind die Volleys auf eine gleichzeitige Niederlage ihrer Konkurrentinnen angewiesen. Der VC Katzwang-Schwabach hat im Heimspiel gegen Tabellenführer TSV Unterhaching ein schweres Los. Wenn es Katzwang-Schwabach jedoch schafft zu punkten, wäre ein Volleys-Sieg bedeutungslos. Die Aufgabe beim unterfränkischen Aufsteiger wird schwer genug.

"Die Eibelstädterinnen spielen eine tolle Saison", sagt Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm. Mit einer Bilanz von 12:4 Siegen stehen sie auf dem zweiten Platz, während die Spielgemeinschaft die umgekehrte Bilanz aufweist.

Die Ausgangslage schätzt Böhm realistisch ein: "Von der Papierform her spricht alles gegen uns, wir sind der krasse Außenseiter. Das zeigt nicht nur die Tabelle, sondern auch die Tatsache, dass wir in dieser Saison in fremder Halle noch keinen Punkt geholt haben."

In den Saisons 2014/15 und 2015/16 trafen sich beide Mannschaften in der Bayernliga Nord. Dass die beiden Auswärtsspiele in Eibelstadt jeweils mit 2:3 verloren gegangen sind, gibt nicht gerade Anlass zur Hoffnung. Aus der gemeinsamen Bayernligazeit stehen im Team von Anette Schwab noch einige Spielerinnen. Hier hebt Böhm vor allem die beiden Angreiferinnen Kathrin Melzer und Linda Urbaniec hervor. Auch die Mittelblockerinnen Nora Losert und Lea van Eckert waren damals schon dabei. Hinzu kommt mit Ines Wilkerling eine weitere starke Angreiferin.

Im Hinspiel war mehr drin

Der Volleys-Vorsitzende glaubt trotzdem an eine Überraschung: "Eibelstadt war schon in der Vorrunde bei uns in heimischer Halle nicht unantastbar." DiePartie Anfang Dezember ging zwar mit 1:3 verloren, doch die beiden ersten Sätze (22:25 und 25:27) waren sehr umkämpft. Den dritten Durchgang sicherten sich die Volleys mit 25:21, wohingegen der vierte Satz klar mit 19:25 verloren ging.

"Da war damals mehr drin", erinnert sich Böhm. "Zu berücksichtigen bleibt auch, dass mit Isabell Braun und Sandra Ulrich zwei wichtige Spielerinnen gefehlt haben und Meike Schirmer ihr erstes Spiel nach Verletzungspause bestritt."

Duo fällt aus

Volleys-Trainer Marc d'Andrea hat das Team gezielt auf den Gegner vorbereitet und erwartet eine konsequente Umsetzung der taktischen Vorgaben. "Die Mannschaft hat im Training konzentriert gearbeitet, die Stimmung im Team ist sehr gut", sagt der Trainer. Wie schon in der vergangenen Woche muss d'Andrea jedoch auf Sophia Höreth und Toni Raith verzichten.

N.H. Young Volleys: Anna-Lena Bauer, Kristina Böhm, Isabel Braun, Fanny Gnade, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Nicki Naumann, Lucia Reichert, Meike Schirmer, Antonia Schwenk, Nicole Steeger, Sandra Ullrich. cb