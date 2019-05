Merlin, der Triumphator von Brixen

Zwei Hammerwurf-Talente des UAC Kulmbach gehörten beim Leichtathletik-Meeting in Brixen in Südtirol zu den besten Punktesammlern des Bayerischen Leichtathletik-Verband. (BLV). Merlin Hummel gewann mit Bestleistung, Michelle Konopacki wurde respektable Achte.

Das Meeting von Brixen gilt im U18-Altersbereich als der größte Leichtathletik-Mannschaftswettbewerb Europas. Auch dieses Jahr waren die Auswahl-Mannschaften von Slowenien, der Schweiz, Baden-Württemberg und Bayern sowie der 15 italienischen Provinzen am Start. Zur Austragung kommen alle Leichtathletik-Disziplinen des olympischen Programms. Pro Mannschaft und Disziplin starten ein Mädchen und ein Junge, die Punkte für ihr Team sammeln. Nicht ganz zufrieden war dieses Mal der BLV um Cheftrainer Andreas Knauer, denn erstmals seit Jahren landete der größte Landesverband im Gesamtergebnis nicht auf dem Treppchen. Hier standen dichtgedrängt Baden-Württemberg (545,5 Punkte) vor der Lombardei (534 Punkte) und Venezien (532 Punkte). Bayern wurde mit 452 Punkten nur Sechster.

Die UAC-Werfer Michelle Konopacki und Merlin Hummel erfüllten dagegen ihr Soll voll und ganz. Michelle, die noch dem jüngeren B-Jugend-Jahrgang angehört, verkaufte sich bei ihrem ersten internationalen Einsatz sehr gut. Gleich im Anfangsversuch steigerte sie ihre persönliche Bestmarke um knapp zwei Meter auf 51,26 Meter. Damit gelang ihr unter 18 Werferinnen als Fünfte der Einzug in den Endkampf der besten acht Athletinnen.

Michelle im Finale zu brav

Im Finale agierte Michelle aber etwas zu brav, so dass noch drei Konkurrentinnen an ihr vorbeizogen. Dennoch war die Kulmbacherin mit Platz 8 vollauf zufrieden. "Der Triumphator von Brixen" schrieb der bayerische Leichtathletik-Verband unter ein Foto, das Merlin Hummel bei seiner Siegerehrung zeigt. In der Tat lieferte der 17-jährige Gymnasiast im Stadion von Brixen wieder eine tolle Leistung ab.

Auch Merlin Hummels Trainer Martin Ständner, der die bayerischen Werfer in Südtirol betreute, war beeindruckt: "Fast 80 Meter früh um 9 Uhr zu werfen, ist schon saustark."

Merlin begann den Wettkampf mit 77,43 Meter, steigerte sich auf 79,44 Meter und hatte noch einen Wurf von 79,11 Metern in seiner Serie. Der Burghaiger verbesserte damit seinen eigenen bayerischen Rekord um einen guten Meter, festigte den 2. Platz in der U18-Weltrangliste und holte die Höchstpunktzahl (19) für Bayern. Die Italiener Davide Costa (Ligurien/70,83) und Luca Ballabio (Lombardei/67,62) landeten abgeschlagen auf den Plätzen.

Weitere Oberfranken im Team

Neben den Kulmbacher Hammerwerfern starteten mit der Sprinterin Naomi Krebs und der Speerwerferin Anna Güthlein (beide LG Bamberg) zwei weitere oberfränkische Nachwuchstalente für das bayerische Team. Naomi Krebs wurde in 12,42 Sekunden Siebte über 100 Meter. Anna Güthlein landete mit ihrem Speerwurfergebnis von 42,33 Metern überraschend auf dem Treppchen und holte sich die Einzel-Bronzemedaille.