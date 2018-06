Melkendorfer Teams bleiben im Titelrennen

Die Herren 40 des TSV Melkendorf bleiben in der Bezirksliga ohne Sieg. Der zweitplatzierte TC Hirschaid II war beim 2:7 eine Nummer zu groß - allerdings fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus.

Dagegen bauten die TSV-Damen mit einem 8:1-Sieg bei TC Schwarz-Weiß Pegnitz die Tabellenführung in der Bezirksklasse 1 aus. Die Melkendorfer Herren schickten Bezirksklassen-Schlusslicht EC Erkersreuth II mit einem 9:0 nach Hause und bleiben dem ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer TC Blau-Weiß Thurnau auf den Fersen.



Herren 40 Bezirksliga

TSV Melkendorf -

TC Hirschaid II 2:7

Ohne den verletzten Michael Küfner leisteten die Melkendorfer großen Widerstand. Drei Einzel gingen erst im Match-Tiebreak verloren. So punktete nur Andreas Küfner in den Einzeln für die Gastgeber. Ein Doppel musste der TSV wegen einer Verletzung kampflos abgeben. Stefan Sahr/Gerald Kummer holten in einem Drei-Satz-Match den zweiten Punkt für den TSV.

Ergebnisse: A. Küfner - Potzel 6:3, 6:0; Berger - Reinlein 6:3, 1:6, 1:10; Weber - Wittke 6:4, 0:6, 8:10; Sahr - Winter 2:6, 6:2, 7:10; Kummer - Salinas 3:6, 0:6; Bastobbe - Schwarz 4:6, 0:6; Küfner/Weber - Potzel/Reinlein (Nichtantritt TSV); Berger/ Bastobbe - Wittke/Winter 2:6, 3:6; Sahr/Kummer - Salinas/ Schwarz 2:6, 6:2, 10:7.



Damen Bezirksklasse 1

TC Schwarz-Weiß Pegnitz -

TSV Melkendorf 1:8

Die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen waren chancenlos, bereits nach den Einzeln hatten die überlegenen Melkendorferinnen die Partie für sich entschieden. In den Doppeln setzten die Gäste ihre Siegesserie fort.

Ergebnisse: Schorner - Völkl 0:6, 0:6; Hemm - Hoffmann 6:1, 6:4; Herzing - Isert 1:6, 5:7; Lang - Kirsch 1:6, 0:6, Anding - Heckel 1:6, 0:6; Matzke - Pringal 0:6, 0:6; Schorner/Stiefler - Völkl/Heckel 1:6, 0:6; Hemm/ Herzing - Isert/Kirsch 1:6, 3:6; Lang/Anding - Hoffmann/Pringal 3:6, 0:6.



Herren Bezirksklasse 1

TSV Melkendorf -

EC Erkersreuth II 9:0

Die nur mit fünf Spielern angetretenen Gäste gaben ein Einzel und ein Doppel kampflos ab - und standen in den weiteren Partien auf verlorenem Posten. Der TSV gewann alle Einzel und Doppel in zwei Sätzen.

Ergebnisse: T. Küfner - O. Zoufaly 6:0, 6:0; Pongratz - Meier 6:3, 6:3; A. Küfner - Müller 6:0, 6:0; Jahreis - M. Zoufaly 6:2, 6:4; L. Küfner - Dorschner 6:0, 6:1; Pongratz/A.Küfner - O. Zoufaly/Meier 6:3, 6:3, T. Küfner/Stenglein - Müller/ Dorschner 6:0, 6:1.



Damen 40 Bezirksklasse 1

TC Zapfendorf -

TSV Melkendorf 5:4

Nach drei Niederlagen in der ersten Einzelrunde startete der TSV eine Aufholjagd. In zum Teil spannenden Partien glichen Andrea Küfner, Ute Schuberth und Monika Hager zum 3:3 aus. Das Doppel Schuberth/Roswitha Kintzel brachte Melkendorf in Führung. In den anderen Doppeln ging es in den Match-Tiebreak, jeweils mit dem schlechteren Ende für den TSV.

Ergebnisse: Maßmann - Küfner 2:6, 2:6; Hagel - Mahr-Schwender 6:4, 6:4; Saiko - Schuberth 4:6, 5:7; Gardt - Kintzel 6:4, 6:1; Rübensaal - Hager 7:5, 3:6, 10:12; Schmitt - Seyferth 6:2, 4:6, 10:8; Maßmann/Schmitt - Mahr-Schwender/Hager 7:6, 5:7, 10:4; Saiko/Gardt - Küfner/ Seyferth 6:4, 1:6, 11:9; Hagel/Rübensaal - Schuberth/ Kintzel 3:6, 3:6.



Juniorinnen Bezirksklasse 1

TSV Melkendorf -

ESV Neuenmarkt-Wirs. 0:6

Im Duell der ungeschlagenen Teams mussten die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen, sie mussten unter anderem auf Spitzenspielerin Paula Isert verzichten, die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Lediglich Emma Küfner/Jenny Sahr gewannen einen Satz für den TSV.

Ergebnisse: Heckel - Klaus 4:6, 1:6; Küfner - Schmidt 4:6, 4:6; Sahr - Nowwak 0:6, 0:6; Streng - Schröppel 2:6, 2:6; Heckel/Streng - Klaus/Schmidt 0:6, 2:6; Küfner/Sahr - Nowak/ Schröppel 7:5, 2:6, 9:11. hpk