Melkendorf gibt die rote Laterne ab

hpk



Die Herren 40 des TSV Melkendorf haben in der Bezirksliga ihren ersten Sieg gefeiert und den letzten Tabellenplatz verlassen. Beim sechstplatzierten TB Marktleuthen gelang ein 6:3. Mit dem gleichen Ergebnis (gegen den TSV Hof) machten die TSV-Damen den Titelgewinn in der Bezirksklasse 1 perfekt. Bei vier Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz sind die Melkendorferinnen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und kehren nach einem Jahr Abwesenheit in die Bezirksliga zurück.Die Herren des TSV Melkendorf gewannen beim TC Oberkotzau deutlich mit 7:2 und bleiben dem ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer TC Blau-Weiß Thurnau auf den Fersen.Mit einer starken Einzelrunde legten die Gäste den Grundstein zum Sieg. Der wieder genesene Michael Küfner, der immer besser werdende Markus Berger , Mannschaftsführer Jörg Weber und Ersatzmann Markus Schneider sorgten für einen 4:2-Vorsprung. In den Doppeln zeigte Melkendorf ebenfalls starke Leistungen und musste nur eine Partie abgeben.Kasik - A. Küfner 2:6, 6:4, 14:12; Schmidt - M. Küfner 2:6, 0:6; Kiessling - Berger 2:6, 4:6; Liebe - Weber 2:6, 7:6, 2:10; Schwiesselmann - Sahr 6:3, 6:3; Brückner - Schneider 4:6, 2:6; Kasik/Schwiesselmann - A. Küfner/Sahr 6:2, 7:6; Schmidt/Liebe - M. Küfner/Weber 4:6, 6:7; Kiessling/Brückner - Berger/ Schneider 6:4, 4:6, 7:10.Trotz des klaren Ergebnisses taten sich die Melkendorferinnen gegen den Tabellendritten schwer. Drei von sechs Einzelspielen gingen in den Match-Tiebreak, zwei davon gewann der TSV und sicherte sich so einen 4:1-Vorsprung nach den Einzeln. Mit zwei sicheren Doppelerfolgen schnappte sich Melkendorf nicht nur den Sieg gegen Hof, sondern auch die Meisterschaft.Völkl - Hamann 6:4, 6:0; Küfner - Hahn 0:6, 0:6; Hoffmann - Herrmann 6:4, 6:4; Isert - Schubert 6:3, 3:6, 10:0; Kirsch - Nguyen 1:6, 6:3, 10:4; Pringal - Hayn 6:0, 2:6; 9:11; Küfner/Hoffmann - Hamann/ Hahn 1:6, 1:6; Völkl/Isert - Schubert/Nguyen 6:0, 6:1; Kirsch/Pringal - Herrmann/ Hayn 7:5, 6:4.Die ersatzgeschwächten Gastgeber standen auf verlorenem Posten. Hätten die Melkendorfer nicht zwei Punkte wegen einer Verletzung von Andreas Küfner abgeben müssen, die Partie wäre wohl mit einem 0:9 geendet. Die übrigen Begegnungen gingen meist klar an die Gäste. Nur Philipp Jahreis benötigte für seinen Sieg den Match-Tiebreak.Pippig - T. Küfner 1:6, 2:6; Seebauer - Pongratz 0:6, 2:6; Brill - A. Küfner 7:6, 4:3 (Aufgabe Küfner); Minarik - Jahreis 6:0, 4:6, 8:10; Schaller - L. Küfner 0:6, 0:6; Blaskovic - Stenglein 0:6, 0:6; Pippig/Seebauer - A. Küfner/Jahreis (Nichtantritt Melkendorf), Brill/Minarik - Tobias Küfner/Stenglein 2:6, 2:6; Schaller/Blaskovski - Pongratz/Lukas Küfner. (Nichtantritt Oberkotzau).Der erste Saisonsieg der Melkendorferinnen fiel deutlich aus. Der Tabellenletzte aus Arzberg präsentierte sich in einer schlechten Verfassung und kam nur zu zwei Einzelerfolgen. Die Punkte in den Einzeln für die Gastgeberinnen holten Ute Schuberth, Monika Hager, Elisabeth Eggersdorfer und Ingeborg Stenglein. Bis auf das Einser-Doppel, das in drei Durchgängen für Melkendorf entschieden wurde, gab es in den Doppeln klare Erfolge für die Gastgeber.Küfner - Röhrig 1:6, 5:7; Schuberth - Ernstberger 6:2, 6:1; Kintzel - Meister 7:6, 1:6, 8:10; Hager - Lehmann 6:4, 6:1; Eggersdorfer - Zeitner 6:0, 6:0; Stenglein - Friedrich 6:1, 6:0; Küfner/Hager - Röhrig/Ernstberger 6:7, 6:4, 10:5; Schuberth/Kintzel - Meister/Friedrich 6:4, 6:2; Eggersdorfer/Seyferth - Lehmann/ Zeitner 6:0, 6:1.Es war eine gerechte Punkteteilung. Die Bayreuther gewannen die ersten beiden Einzel, Werner Kintzel und Wolfgang Druse punkteten anschließend für die Melkendorfer, die in den Doppeln Pech hatten. Willi Hohberger/Druse mussten verletzungsbedingt aufgeben. Horst Lindner/Kintzel sicherten den verdienten Ausgleich.Hohberger - Welsch 1:6, 2:6; Lindner - Wehrmann 4:6, 3:6; Kintzel - Böhm 6:3, 6:0; Druse - Steinlein 6:1, 6:3; Hohberger/Druse - Welsch/ Wehrmann 0:6 (Aufgabe Melkendorf); Lindner/Kintzel - Böhm/Steinlein 6:3, 6:4.Die Münchbergerinnen verlangtem dem TSV gerade in den Einzeln alles ab. Bei drei von vier Spielen fiel die Entscheidung erst im Match-Tiebreak. Paula Isert und Emma Küfner gewannen knapp. Tessa Streng zog nach hartem Kampf den Kürzeren. Sophia Popp baute den TSV-Vorsprung auf 3:1 aus. In den Doppeln blieben die Gastgeberinnen ohne Chance.Herrmann - Isert 3:6, 6:1, 8:10; Schmidt - Küfner 5:7, 6:2, 8:10; Müller - Popp 4:6, 2:6; Meister - Streng 2:6, 6:4, 13:11; Schmidt/Müller - Isert/ Küfner 1:6, 1:6; Herrmann/ Meister - Popp/Streng 1:6, 3:6.