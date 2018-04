Medi Bayreuth verhindert Play-off-Einzug der Ulmer mit Heimsieg

Medi Bayreuth ist vor über 3000 Zuschauern mit einem 88:75-Heimsieg gegen Ratiopharm Ulm in den Doppelspieltag gestartet. Damit können die Schwaben die Play-offs nicht mehr erreichen. Die Freude über den Sieg wird bei den Bayreuthern aber von der Verletzung von Forward De'Mon Broos getrübt, der nach einem Zusammenstoß mit David Krämer unglücklich aufs Knie stürzte und die Partie dadurch bereits im ersten Viertel verlassen musste.



Bundesliga

Medi Bayreuth -

Ratiopharm Ulm 88:75

Gabe York eröffnete die Partie mit einem sehenswerten Pass auf Andreas Seiferth, danach waren dann aber erstmal die Gästeam Drücker, die sich bis zur vierten Minute einen 12:4-Vorsprung erkämpften. Mit der Einwechslung von Assem Marei für den frühzeitig mit zwei Fouls belasteten Seiferth kam dann aber auch bei Medi Fahrt auf. Marei gab der Bayreuther Defensive Stabilität, während York vorne loslegte und die Bayreuther bis zur ersten Viertelpause wieder auf 22:23 heranbrachte.



Mit Kampfgeist und Mut starteten die Bayreuther ins zweite Viertel und legten einen 7:0-Lauf (29:23, 12.) hin. Als sich Medi dann erstmals zweistellig absetzte (40:29, 16.) nahm Gästetrainer Thorsten Leibenath seine zweite Auszeit, die jedoch ebenso wenig brachte wie die erste zu Beginn des Viertels: Medi Bayreuth spielte weiter seine Vorteile am Brett aus und sicherte sich einen 48:37-Pausenvorsprung.



Ein unsportliches Foul von Per Günther an Robin Amaize zu Beginn des dritten Abschnitts nutzten die Bayreuther, um die Führung 54:40 auszubauen. Danach meldeten sich die Gäste aber mit einem 13:2-Lauf zurück (56:54, 26.). Nun kam die Zeit der Bayreuther Routiniers: Wachalski, Linhart und Cox gingen in die Offensive und brachten ihr Team bis zur letzten Viertelpause wieder zweistellig in Führung (69:58).



Bis auf 78:72 (37.) kamen die Ulmer noch mal heran, doch das Bayreuther Center-Duo Marei und Seiferth blühte im Schlussabschnitt auf und sicherte den verdienten 88:75-Erfolg.



Medi Bayreuth: Robinson (10), Cox (6), Linhart (4), Doreth (5), Seiferth (16), Wachalski (11), Amaize (5), Brooks (5), York (10), Marei (16).



Ratiopharm Ulm: Reinhardt (19), Ohlbrecht (2), Thompson (4), Günther, Akpinar (9), Pape (4), Benimon (4), Babic (5), Harangody (8), Fotu (18), Krämer (2)