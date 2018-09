Marktleugaster C-Jugend schreibt Geschichte

Erstmals in der Geschichte der Handballabteilung des TV Marktleugast geht eine Jungenmannschaft in der Landesliga auf Torejagd. In ihrem ersten Spiel empfing die C-Jugend von Trainer Peter Frankmölle den HC Sulzbach-Rosenberg.

TV Marktleugast - HC Sulzbach-Rosenberg 27:47 (14:20) Die Gastgeber starteten furios: Nach 50 Sekunden versenkte Thilo Frankmölle den Ball nach einem wunderbar herausgespielten Angriff in den Maschen des Gäste-Tores. Marco Uhlich ließ mit einem Kracher aus dem Rückraum das 2:0 folgen (2.), umjubelt von zahlreichen Zuschauern.

Diese mochten aber ihren Augen nicht trauen, was danach geschah. In den restlichen 48 Minuten drückte mit Marius Leibig ein einziger Akteur dem Spiel seinen Stempel auf. Was der Spielmacher auch tat, es hatte Hand und Fuß. Sein Anschlusstreffer zum 2:1 war der erste von insgesamt zehn in diesem Spiel. Doch mehr als nur Torschütze war er Antreiber und glänzender Vorbereiter von Chancen, die seine aufmerksamen Nebenleute nur noch nutzen mussten.

So wendete sich das Blatt schnell. Die Gäste aus der Oberpfalz spielten sich in einen Rausch. Die Marktleugaster kämpften sich nach einem 6:15-Rückstand wieder auf 14:18 heran, doch bis zur Pause (14:20) gelangen den Gästen noch zwei Treffer.

Zahlreiche Fehler im Angriff

Doch gleich nach Wiederbeginn wurde die Frankmölle-Truppe Opfer ihrer zahlreichen Fehler im Angriff. Die Gäste bedankten sich artig mit sehenswerten Gegenstößen, bei denen auch ein gut aufgelegter Lars Schmidt im Tor machtlos war. Nach 33 Minuten stand es 17:30. Die Heim-Sieben versuchte bis zum Schluss dagegen zu halten, doch gegen die Landesliga erfahrenen Gäste war an diesem Spieltag kein Kraut gewachsen - Endstand 27:47.

Die anderen Ergebnisse des ersten Landesliga-Spieltages zeigen aber, dass sich die TV-Jungs mit 27 Toren nicht zu verstecken brauchen. Am kommenden Sonntag steht schon wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Um 14.30 Uhr erwartet der TV Marktleugast die JSG Fürther Land, gegen die man bereits in der Aufstiegsqualifikation antreten musste.

TV Marktleugast: L. Schmidt - N. Thamm, M. Uhlich (8),L. Frankmölle (1), T. Prechtl (1), N. Sosniok (4/2), P. Richter (2), T. Brandt (4), T. Frankmölle (7). P.F.