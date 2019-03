Marktleugast: Unentschieden sichert den zweiten Platz ab

Die Chancen auf den Bezirksoberliga-Titel sind für die Frauen des TV Marktleugast (2. Platz/ 21:7 Punkte) auf ein Minimum gesunken, aber die Vizemeisterschaft ist greifbar. Doch vor allem der TV Münchberg (4./14:10), der zwei Spiele weniger als die Marktleugasterinnen absolviert hat, kann ihnen noch gefährlich werden. Insofern kommt dem letzten Heimspiel des TV Marktleugast (Samstag, 18 Uhr) gegen eben diese Münchbergerinnen eine besondere Bedeutung zu.

Münchberg kann aus vier Partien noch acht Zähler holen, wäre bei einer Niederlage aber nicht mehr in Schlagdistanz zu Markleugast. Der Zweitplatzierte benötigt aus seinen verbleibenden beiden Partien noch einen Punkt um die Vizemeisterschaft abzusichern. Patzt Tabellenführer SG Kunstadt-Weidhausen - er müsste zwei seiner verbleibenden drei Partien verlieren - wäre sogar noch mehr möglich. Doch die Marktleugasterinnen blicken nicht auf die Konkurrenz, stattdessen wollen sie ihre Hausaufgaben erledigen und gegen Münchberg eine Topleistung abrufen. So wie im Hinspiel, das sie klar mit 28:21 für sich entschieden.

Doch das junge Münchberger Team um Trainer Christopher Seel entwickelte sich nach Startschwierigkeiten in dieser Saison immer weiter und ist längst zu einer festen Größe in der oberen Tabellenhälfte geworden. Zuletzt feierte es vier Siege in Folge und gab dabei unter anderem seinem Verfolger TV Gefrees auswärts mit 22:21 das Nachsehen.

TV Marktleugast: Christina Ehret, Michaela Jahreiß - Lena Angermann, Sandra Dietrich, Julia Goller, Sarah Hüller, Eva Kauper, Jennifer Lauterbach, Elke Ruckdeschel, Katharina Schott, Vanessa Wunner. ek