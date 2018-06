Lindner ist bayerische Meisterin auf der Triathlon-Mitteldistanz

Viele radeln zu schnell



Bei der bayerischen Triathlon-Meisterschaft auf der Mitteldistanz (2200 Meter Schwimmen/80 Kilometer Radfahren/21 Kilometer Laufen) in Lauingen setzte sich Nadja Lindner vom ASV Kulmbach erfolgreich gegen ihre Konkurrentinnen durch. Den ersten Platz erkämpfte sie sich erst auf der Laufstrecke, nach cleverer Krafteinteilung auf dem Rad.Das Schwimmen fand im Auwaldsee statt. Lindner zog vom Start weg temporeich an und kam nach etwa 34 Minuten als Dritte aus dem Wasser.Die flache Radpendelstrecke über vier Runden lud viele Athleten zum "Drücken" ein, was sich dann aber beim Laufen rächen sollte. Lindner fuhr ein gleichmäßiges Tempo und hielt mit 2:11 Stunden den dritten Platz. Die bis dahin Zweite musste wegen ihrer hohen Geschwindigkeit auf dem Rad beim Laufen erschöpft aufgeben, und so hatte Lindner nur noch Bernadette Käferlein vom TV Memmingen vor sich - die ebenfalls nach dem Radfahren am Ende ihrer Kraft war. Bei Kilometer 17,5 überholte Lindner ihre Memminger Konkurrentin, hatte allerdings noch die laufstarke Anja Kobs vom Team Erdinger Alkoholfrei im Nacken. Kobs fand aber schlechter als gewohnt ins Rennen und wurde Lindner nicht mehr gefährlich.Beim Zieleinlauf auf dem Marktplatz von Lauingen wurde Lindner mit einer Gesamtzeit von 4:16,28 Stunden und der besten Laufzeit des Tages vom Jubel der zahlreichen Zuschauer empfangen, die ihren zweiten bayerischen Meistertitel mit ihr feierten (erster 2016). Lindners Zeit war mehr als acht Minuten besser als bei ihrem Titelerfolg vor zwei Jahren. Zweite wurde Käferlein, mit rund einer Minute Rückstand. Kobs kam nach 4:19,10 Stunden als Dritte ins Ziel.Bei den Herren gewann Joachim Kraut vom MTV Aalen in 3:37,28 Stunden vor Michael Keppeler (TV Memmingen), der nach 3:38,12 Stunden ins Ziel kam. Den dritten Platz sicherte sich Timo Schmitz (TSV Oettingen) mit einer Gesamtzeit von 3:38,22 Stunden.