Kupferberg bietet Kreisliga-Primus die Stirn

Viel Pech hatte der Tabellenzehnte FC Kupferberg bei der 0:1-Heimniederlage gegen Kreisliga-Spitzenreiter SV Bavaria Waischenfeld: Das Spiel fand auf Augenhöhe statt, über weite Strecken hatte der FCK sogar Vorteile, doch unterlag durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 0:1. Der Vorletzte TSV Stadtsteinach kassierte eine derbe 0:9-Heimpleite gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Engelmannsreuth.



Nachholspiele

FC Kupferberg -

Bav. Waischenfeld 0:1 (0:0)

Trotz anfänglicher Überlegenheit der Gäste hatte Kupferberg die erste Möglichkeit durch Schuberth. Der setzte sich alleine gegen zwei Waischenfelder durch, doch der stark aufgelegte Gästetorwart Dressel vereitelte die frühe FCK-Führung mit einer Glanzparade. Die Gäste hatten ihre erste Möglichkeit erst in der 41. Minute, Kupferbergs Schlussmann Susko parierte aber. Kurz vor dem Pausenpfiff strich ein Distanzschuss des Kupferbergers Maiser knapp übers Tor. In Halbzeit 2 spielten die Teams auf Augenhöhe, wobei sich der FCK mehr Chancen erarbeitete. Benda scheiterte am starken Gästekeeper, während Schuberth alleine vor dem Tor mit einer Notbremse gestoppt wurde. Anstatt der fälligen Roten Karte zückte Schiedsrichter Möller aber nur Gelb. Der anschließende Freistoß ging knapp am Tor vorbei. In der Nachspielzeit stolperte der Ball nach einem Getümmel im Strafraum ins FCK-Tor. pk

FC Kupferberg: Susko - Müller. Witzgall, Heisinger, Hain, Mösch, Maiser, Benda, Schuberth, Holhut, Klaus.

Schiedsrichter: Möller (Stegaurach). - Tor: Dinkel (90. +4).



TSV Stadtsteinach -

Engelmannsreuth 0:9 (0:1)

In der ersten Hälfte stemmte sich die ersatzgeschwächte Heimelf noch gegen die motivierten Gäste und hatte in den ersten Minuten auch einige Chancen. Doch dann kam der TSV Engelmannsreuth immer mehr in Fahrt. Gegen Heumanns Distanzschuss war Heimtorwart Engelbrecht machtlos. Bis zur Halbzeit hatte die Heimelf noch Möglichkeiten zum Ausgleich, die sie aber nicht nutzte. Kurz nach der Pause erhöhte Wolfering auf 2:0.



Einen harmlosen Freistoß durch Hafner aus dem Mittelfeld ließ Torwart Engelbrecht durch die Hände gleiten. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Fischer (63.) war das Spiel gelaufen, Stadtsteinach wirkte in den restlichen Spielzeit völlig überfordert und kassierte einen Gegentreffer nach dem anderen. red

Schiedsrichter: Pohl (Selb). - Tore: 0:1 Heumann (25.), 0:2 Wolfring (48.), 0:3 Hafner (51.), 0:4 Heumann (66.), 0:5, 0:6 Hafner (76., 81.), 0:7 Häfner (81.), 0:8 Heumann (85.), 0:9 Hafner (89.)



USC Bayreuth -

VfB Kulmbach 2:0 (1:0)

Die Kulmbacher leisteten sich zu viele Abspielfehler, die die Gastgeber zu Kontern nutzten. Nach einem Eckball von Stengl stand Hemkendreis völlig frei am Elfmeterpunkt und köpfte zur USC-Führung ein. Das Spiel wurde in der zweiten Hälfte zu einem zerfahrenen Mittelfeldgeplänkel, Torgefahr entstand eher zufällig. So verwundert es auch nicht, dass Reilly-Scotts Treffer zum Endstand durch eine Freistoß zu Stande kam, den er aus dem Halbfeld unhaltbar ins lange Eck lenkte. cb

Schiedsrichter: Yürük (Kleintettau). - Tore: 1:0 Hemkendreis (23.), 2:0 Reilly-Scot (81.),



Spiele am Wochenende

BSC Bayreuth-Saas II -

TSV Stadtsteinach

Am Samstag (15 Uhr) spielt Stadtsteinach beim BSC Bayreuth-Saas II: "Eine Reservemannschaft einzuschätzen, ist sehr schwer", sagt Stadtsteinachs Co-Trainer Vladimir Dolees. "Es kommt immer drauf an, in welcher Besetzung der Gegner aufläuft." Bei seinem Team ist dagegen sicher, dass erneut zahlreiche Leistungsträger ausfallen.

TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt - Jan Vican, Bisani, Fischer, Dietrich, Lindner, Rucker, Meißner, Seifferth, Hörteis, Schürz, Heiß

ASV Nemmersdorf -

VfB Kulmbach

Die Kulmbacher treten am Sonntag (15 Uhr) beim ASV Nemmersdorf an, der nach der Winterpause noch nicht in Fahrt gekommen ist.



"In Nemmersdorf sind drei Punkte das Ziel", fordert der Metzdorfer Trainer Ralf Carl, warnt aber auch: "Der ASV hat eigentlich eine starke Truppe. Am Sonntag wird vor allem die Tagesform entscheidend sein." Fehlen werden dem VfB Amadeo Tasca (Auslandssemester) und Tobias Müller (Sprunggelenksverletzung). Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Johannes Potzel (Oberschenkelprobleme).

VfB Kulmbach: Dresel, Flieger - Maier, Aregai, Letonja, Müller, Kodisch, Reuther, Habtom, Berce, Höfner, Wachter, Braunersreuther, Kratzel, Karli, Böhmer, Weißfloch, Potzel (?).



1. FC Kupferberg -

1. FC Creußen

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Kupferberger den FC Creußen. "Für mich ist es schwierig, eine Prognose abzugeben", sagt FCK-Trainer Alexander Weber. "In dieser Liga kann jede Mannschaft gegen jeden Gegner punkten. Gegen Creußen wird entscheidend sein, wie die Kader beider Teams nach den Nachholspielen am Donnerstag aufgestellt sind." Und da hofft Weber, dass sich das Lazarett nicht noch vergrößert.

FC Kupferberg: Susko - Witzgall, Benda, Heisinger, L. Holhut, Mösch, Müller, Zipfel, Schanz, A. Schuberth, Hain, Weidemann, S. Holhut. ndr