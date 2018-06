Kulmbacher Trial-Team beim Alpenpokal erfolgreich

kh



Das Trial-Team des TSC Kulmbach nahm mit den Fahrern Michael Könitz und Klaus Herold an der Trial-Doppelveranstaltung in Unterthingau im Kreuztal teil (zwischen Kempten und Marktoberdorf). Bei der Veranstaltung, die als achter und neunter Lauf des Alpenpokals zählt, kam Herold am ersten Tag auf den zweiten, danach auf den dritten Platz in seiner Altersklasse. Könitz kam auf die Ränge 7 beziehungsweise 2. 106 Trial-Fahrer nahmen an der Doppelveranstaltung teil.Am ersten Wettkampftag mussten steile Waldhänge und bewachsene Felsen überwunden werden. Andere Sektionen führten durch ein schlammiges Bachbett. Michael Könitz und Klaus Herold waren in der Trial Klasse 5 Senioren mit 21 Startern gemeldet. Herold absolvierte die schwierigen Sektionen mit insgesamt nur sieben Strafpunkten - und kam damit als Zweiter aufs Podest. Sieger wurde der Lokalmatator Manuel Haag vom RG Allgäu Kempten mit drei Strafpunkten. Robert Schmitt vom MSC Fränkische Schweiz belegte mit elf Strafpunkten den dritten Platz. Könitz kam mit 19 Strafpunkten auf Rang 7.Am zweiten Veranstaltungstag verbesserte sich der Vortagessieger Schmitt auf zwei Strafpunkte, womit er erneut Erster wurde. Die Kulmbacher Fahrer Herold und Könitz verbesserten sich beide auf drei Strafpunkte. Bei Gleichstand entscheidet die bessere letzte Runde, die Könitz fuhr, wodurch er auf Platz 2 und Herold auf Platz 3 kamen.