Kulmbacher Tri-Team erreicht Platz 4 in Erding

Den Cousin überholt



Über 1300 Sportler waren beim 25. Stadttriathlon in Erding am Start, darunter auch sechs Triathleten des Tri-Teams Kulmbach (der Startgemeinschaft der beiden Kulmbacher Triathlonvereine ASV und ATS). Die Kulmbacher waren im Rahmen der bayerischen Triathlonliga auf der olympischen Distanz am Start (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) und erreichten dort einen starken vierten Platz in der Gesamtwertung. Außerdem wurden in Erding noch eine Sprintdistanz (0,75 km - 20 km - 5 km), ein Schülertriathlon und eine Firmenstaffel angeboten.Die bayerische Triathlonliga ist eine Mannschaftswertung für die insgesamt vier Wettkämpfe besucht werden müssen, bei denen je vier Starter eines Teams antreten, von denen die besten drei gewertet werden. Nach jedem Wettkampf gibt es je nach erreichten Zeiten und Einzelplatzierungen eine Punktevergabe, die das Mannschaftsergebnis und damit den Tabellenplatz ergibt.Für die Kulmbacher nahmen Carsten Friedmann, Julian Pistor, Philipp Neumeister sowie Florian, Kilian und Maximilian Deichsel an dem Wettkampf teil - wobei die beiden letztgenannten als Ersatzmänner nicht in der Ligawertung antraten.Nachdem zunächst der Schüler- und Sprinttriathlon durchgeführt wurde, fiel um 11.10 Uhr der Startschuss für die olympische Distanz. Das Schwimmen fand im Kronthaler Weiher statt. Von den Kulmbacher Athleten schaffte es Maximilian Deichsel als sehr guter Schwimmer , in einer Zeit von 21:10 Minuten als Gesamtzweiter das Wasser zu verlassen. Die anderen Kulmbacher folgten erst Minuten später.Nach dem Wechsel ging es auf zwei Radrunden à 21,3 km durch das Erdinger Hinterland. Die extrem flache Wendepunktstrecke ließ sehr schnelle Radzeiten zu. Florian Deichsel, der stark auf dem Rad ist, überholte so zum zweiten Wechsel hin seinen Cousin und Schwimmexperten und beendete als schnellster Kulmbacher mit einem Radschnitt von knapp 40 Kilometern pro Stunde die zweite Disziplin.Die Laufstrecke führte die Sportler in die Erdinger Innenstadt. Auch hier mussten zwei Runden absolviert werden. Die teils unruhige, aber schöne, mit vielen Kurven gespickte und dadurch kurzweilige Stecke wechselte immer wieder zwischen schmalen mit Bäumen beschatteten Parkabschnitten mit Schotterwegen sowie Kopfsteinplasterpassagen durch die Altstadt. Am Wegesrand spornten Blaskapellen und Sambagruppen ie Triathleten an und sorgten für eine gute Stimmung. Beflügelt durch diese Atmosphäre schaffte es Philipp Deichsel, die abschließenden 9,6 Kilometer in einer tollen Laufzeit von 36:24 Minuten zu bewältigen.Gesamtsieger wurde Fabian Reuter in einer sehr guten Zeit von 1:55 Stunden. Florian Deichsel beendete das Rennen als bester Kulmbacher Starter auf dem 16. Gesamtplatz. Carsten Friedmann (29.), Julian Pistor (41.), Philipp Neumeister (57.) Kilian (68.) sowie Maximilian Deichsel (71.) vollendeten das sehr zufriedenstellende Ergebnis des SG Tri-Team Kulmbachs. In der Mannschaftswertung erreichten die Kulmbacher den vierten Platz. Nach dem sechsten Mannschaftsplatz bei der ersten Ligaveranstaltung in Weiden bedeutet dies im Moment den vierten Tabellenrang. Mitte Juli steht der nächste Start in Riederau am Ammersee in Oberbayern auf dem Programm, bevor die Wettkampfsaison mit dem Finale in Beilngries Ende August abgeschlossen wird. Das SG Tri-Team Kulmbach möchte dabei seine gute Position verteidigen und visiert einen Platz unter den besten Drei an.