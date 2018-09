Kulmbacher Leichtathleten punkten für Bayern

Zu einer bedeutenden Nachwuchs-Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren der Leichtathletik-U16-Länderkampf zwischen Hessen, Bayern und Württemberg entwickelt. Dieses Jahr fand der Mannschaftswettbewerb im hessischen Heuchelheim bei Gießen statt. Pro Mannschaft und Disziplin starten dabei die zwei besten Nachwuchs-Athleten der einzelnen Landesverbände und kämpfen um Punkte für ihr Bundesland.

Vom UAC Kulmbach durften jeweils im Hammerwerfen Michelle Konopacki, Leonie und Linus Liebenwald die weiß-blauen Farben vertreten. Während der 14-jährige Linus als Jüngster im Feld einen soliden Wettkampf ablieferte, sein vier Kilo schweres Gerät auf 55,87 Meter schleuderte und damit in der Einzelwertung den 4. Platz belegte, heizten seine Zwillingsschwester Leonie und Michelle Konopacki der deutschen U16-Meisterin Aileen Kuhn (Württemberg/Ludwigsburg) kräftig ein. Beide bestachen mit einer sehr konstanten Serie und verbesserten erneut ihre persönlichen Bestleistungen. Während sich Michelles drei Kilo schwerer Wurfhammer bei 49,38 Metern in den Rasen bohrte, übertraf Leonie zum ersten Mal die 50-Meter-Marke (50,88 Meter), was am Ende Platz 2 bzw. 3 in der Einzelwertung bedeutete.

Nach mehreren Würfen um die 47 Meter dauerte es schließlich bis zum sechsten und letzten Versuch, ehe die Deutsche Meisterin Aileen Kuhn mit 52,40 Metern noch an den beiden Kulmbacherinnen vorbeiziehen konnte.

In der Mannschaftswertung gab es einen klaren Sieg für Württemberg (230 Punkte) vor Bayern (197 Punkte) und Hessen (167 Punkte).