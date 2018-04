Kreisliga: "Stanicher" kommen zu spät in Fahrt

In der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach schaffte es der Tabellenfünfzehnte TSV Stadtsteinach erst Ene der ersten Halbzeit, sich aus dem immensen Druck der Gäste vom Uni-Sportclub Bayreuth zu befreien. Zu spät: Der TSV unterlag 1:2 und muss nun am Sonntag (15 Uhr) gegen den Vierten SV Mistelgau auf einen Überraschungserfolg hoffen.



Nachholspiele

FC Kupferberg -

TSV Engelmannsreuth 2:1

Kupferberg war in der ersten Hälfte das spielbestimmende Team. Als Benda A. Schuberth mit einer Steilvorlage bediente, setzte sich dieser gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte mit einem feinen Heber die Führung. Die Gäste kamen erst nach einer knappen halben Stunde zu ein paar wenigen, erfolglosen Chancen. Als der Kupferberger Zipfel nach einer schönen Einzelleistung im Strafraum gefoult wurde, verwandelte A. Schuberth den fälligen Elfmeter zum 2:0. Kupferberg erspielte sich in der Folge weitere gute Möglichkeiten und hätte das Ergebnis in die Höhe schrauben können, doch es fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekamen die Gäste nach einer diskussionswürdigen Schiedsrichterentscheidung einen Strafstoß zugesprochen, den Weidenhammer verwandelte.



In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und der FC hat es seinen stark aufgelegten Verteidigern zu verdanken, dass er das Ergebnis über die Zeit rettete. Die Heimelf war teils durch Konter gefährlich, konnte die Führung aber nicht mehr erhöhen. krau



Schiedsrichter: Baierlipp (Steinberg). - Zuschauer: X. - Tore: 1:0 A. Schuberth (16.), 2:0 A. Schuberth (34./FE), 2:1 Weidenhammer (42./FE).



TSV Stadtsteinach -

Uni-Sportclub Bayreuth 1:2

Von Beginn an sah sich der TSV in die Verteidigung gedrängt. Diese agierte zu unkoordiniert, als Mangliers in der 20. Minute der Führungstreffer für die Gäste gelang. Kurz vor dem Seitenwechsel befreite sich der TSV aus der Umklammerung und übte selbst Druck aus. Zu Beginn des zweiten Abschnitts war der TSV dem Ausgleichstreffer nahe, doch Lindners fulminanter Schuss aus halbrechter Position verfehlte knapp sein Ziel. Stattdessen erhöhte Biller die Gästeführung. Der TSV kam immer wieder zu Chancen, einen wuchtigen Distanzschuss von Wolharn lenkte USC-Tormann Bauer aber gerade noch an die Querlatte. Der Heimelf fehlte es in der Folge an Durchschlagkraft. Der Anschlusstreffer durch Vican in der 88. Minute kam zu spät. mf



Schiedsrichter: Becher (Schwarzenbach). - Zuschauer: 45. - Tore: 0:1 Mangliers (20.), 0:2 Biller (73.), 1:2 Vican (88.).



Spiele am Wochenende

TSV Bindlach -

FC Kupferberg

Vermutlich kann der FCK die Partie am Sonntag (14 Uhr) beim abstiegsgefährdeten TSV Bindlach in Bestbesetzung angehen. Trainer Alexander Weber spricht von einer wegweisenden Partie: "Wenn das Spiel in Bindlach für uns positiv ausgeht, können wir erst einmal leicht durchschnaufen, aber nur ganz leicht."



FC Kupferberg: Susko - F. Holhut, Seidl, Witzgall, Benda, Heisinger, L. Holhut, Klaus, B. Maiser, Mösch, Müller, Zipfel, Schanz, A. Schuberth, Hain, Weidemann, S. Holhut

TSV Stadtsteinach -

SV Mistelgau

Stadtsteinachs sportlicher Leiter Georg Stöckel kennt die Probleme seiner Mannschaft: In vielen Spielen lasse sie in der Anfangsphase klare Chancen aus und gerate dann durch einfache Fehler in Rückstand, von dem sie sich nicht mehr erholt. Das muss am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Mistelgau abgestellt werden. "Der SV ist eine starke und eingespielte Mannschaft, die mit Claudio Eismann auch einen guten Trainer hat", lobt Stöckel. Doch das Hinspiel stimmt ihn optimistisch. Dort habe die Leistung gestimmt. Wehmutstropfen war aber der Gegentreffer zum 1:1-Endstand in der 88. Minute. Großes Manko des TSV war auch in dieser Partie die Chancenverwertung.



TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt - Jan Vican, Josef Vican, Heiß, Bisani, Fischer, Wohlharn, Dietrich, Lindner, Rucker, Meißner, Frana, Seifferth, Bicak



VfB Kulmbach -

FC Creußen

Der VfB Kulmbach hat vergangene Woche einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim TSV Engelmannsreuth geholt. Trainer Ralf Carl war zufrieden mit der Vorstellung seines ersatzgeschwächten Teams: "Das war eine unheimlich starke kämpferische Leistung der ganzen Mannschaft."



Am Sonntag (16 Uhr) wartet die nächste schwere Aufgabe. "Der FC Creußen hat eine starke Mannschaft. Sie befinden sich in der Tabelle dort, wo ich eigentlich auch uns sehe, wenn wir nicht die vielen unnötigen Punktverluste gehabt hätten", sagt Carl. Gegen Creußen setzt der VfB auf seine Heimstärke, er ist seit vier Spielen auf eigenem Platz ohne Niederlage, Die Einsätze von Benedikt Höfner (Erkältung) und Johannes Potzel (Muskelverhärtung) sind noch fraglich. Sicher fehlen Tobias Müller, Amadeo Tasca und Johannes Weißfloch.



VfB Kulmbach: Dresel, Flieger - Maier, Aregai, Letonja, Müller, Kodisch, Reuther, Habtom, Berce, Höfner, Wachter, Potzel, Braunersreuther, Kratzel, Karli, Böhmer. ndr