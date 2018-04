Kreisklasse: Marktschorgast holt mit Kantersieg wichtige Punkte im Abstiegskampf

Der ASV Marktschorgast ist in der Kreisklasse 4 Kulmbach punktgleich mit der SG Rugendorf/Losau, die auf einem Abstiegsrelegationsplatz rangiert. Verständlich, dass sich der ASV um einen Dreier im Nachholspiel gegen den TSV Neudrossenfeld III (9. Platz) bemühte. Dass es ein 5:1-Heimerfolg werden würde, hatte aber niemand erwartet. Nach drei sieglosen Spielen in Folge erkämpfte sich der FC Ludwigschorgast gegen 08 Kulmbach einen 2:1-Heimerfolg.



Nachholspiele

FC Ludwigschorgast -

TSV 08 Kulmbach 2:1

Ihre beste Chance in der ersten Hälfte vergaben die Gäste in der 35. Minute: Ohnemüller wurde im Sechzechner zu Fall gebracht, doch der starke FC-Torhüter Hohner parierte den fälligen Foulelfmeter von Koenen. Danach gerieten die 08er aus dem Tritt und die Heimelf erzielte durch Schedewie nach Freistoß von Weber kurz vor der Halbzeit das 1:0. Menzel erhöhte die Führung nach einem eiskalten Konter. Acht Minuten später gelang Gästespieler Früh der Anschlusstreffer. Im weiteren Verlauf der Partie bestimmten die Kulmbacher das Geschehen. Doch mehr als ein Pfostenschuss sprang gegen den abwehrstarken FC nicht mehr heraus. tb

Tore: 1:0 Schedewie (41.), 2:0 Menzel (55.), 2:1 Früh (63.)



ASV Marktschorgast -

TSV Neudrossenfeld III 5:1

Zu Beginn scheiterten einige ASVler an der Gäste-Abwehr. Neudrossenfeld erkämpfte sich zu Beginn ein paar Chancen, wurde dann aber immer harmloser. Beithner brachte den ASV dann durch einen Fernschuss in Führung. Einen Spielzug über Beithner auf Dames nutzte Otto per Kopf zum 2:0. Nach kurzer Unachtsamkeit der Anschlusstreffer durch den TSV von Knoll. Doch wenig später traf Hörath per Weitschuss zum 3:1. In Hälfte 2 erhöhte der ASV munter weiter. Einen Strafstoß für den TSV parierte Walter. sw

Tore: 1:0 Beithner (18.), 2:0 Otto (23.), 2:1 Knoll (33.), 3:1 Hörath (45. +1), 4:1 Hofmann (65.), 5:1 Beithner (81.).



TSV Harsdorf -

TSC Mainleus 1:1

Tore: 0:1 Ohnemüller (18.), 1:1 Gutzeit (62./FE).



SSV Kasendorf II -

VfR Katschenreuth II 0:2

Mangelhafter Aufbau und wenig Torraumszenen machten die erste Hälfte für die Zuschauer unattraktiv. Lediglich Markus Wenig für die Gastgeber und Fabian Heinel für Katschenreuth kamen zu Chancen. Gleich zu Beginn von Halbzeit 2 kamen die Gäste durch eine Bogenlampe von Vetter, bei der SSV-Torwart Wagner unglücklich aussah, zum überraschenden Torerfolg. Der SSV kämpfte in der Folge um jeden Ball, allerdings spielte er den letzten Pass nicht gut genug. Stattdessen wusste Patrick Bernreuther einen schwach ausgeführten Freistoß der Gastgeber per Konter erfolgreich zum Endstand zu verwerten. ba

Tore: 0:1 Vetter (48.), 0:2 Bernreuther (90.)



SV Motschenbach -

TSV Trebgast 7:1

Klar überlegen erspielte sich der SV eine Torchance nach der anderen. Lukas Oppelt erzielte innerhalb von 15 Minuten einen Hattrick. Vor allem das 3:0 war sehenswert: Christian Haas schlenzte einen Freistoß in den Lauf von Oppelt, der die Kugel unhaltbar ins Dreieck köpfte. Nach der Pause drängte Trebgast auf den Anschlusstreffer. Aber nach dem 4:0 durch Haas, der nach Traumpass von Spiewok überlegt einschob, war das Spiel gelaufen. Felix Lauterbach erhöhte wenig später. Die Gäste kamen nach einen abgefälschten Weitschuss durch Sesselmann wenigstens zum Ehrentreffer. Kurz vor Schluss ließ Stenglein drei Gegenspieler stehen und versenkte den Ball in den Winkel. ja

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Oppelt (30., 39., 45.), 4:0 C. Haas (66.), 5:0 Lauterbach, 5:1 Sesselmann, 6:1 Stenglein (86.), 7:1 A. Haas (90.).



TDC Lindau -

SG Rugendorf/Losau 3:6

Tore: 1:0 Meisel (49.), 1:1 Nützel (56.), 1:2 Erdmann (58.), 1:3 Schmidt (60.), 2:3 Meisel (67./FE), 2:4 Schmidt (79.), 2:5 Nützel (83.), 2:6 Lamnek (87./FE), 3:6 Bauernfeind (89./FE).



Spiele am Wochenende

In der Kreisklasse 4 Kulmbach kommt es am Samstag um 16 Uhr zu einem Topspiel, wenn die Aufstiegskandidaten TSC Mainleus und SG Oberland aufeinandertreffen. Die Mainleuser bleiben wohl nur mit einem Sieg im Aufstiegsrennen. Seine gute Position im Kampf um die Meisterschaft hat der zuletzt schwächelnde TSV 08 Kulmbach verspielt. Die Mannschaft von Stefan Sesselmann will mit einem Auswärtssieg am Sonntag (12.45 Uhr) beim TSV Neudrossenfeld III wieder seine Titelansprüche anmelden.

Auswärtssiege im Abstiegskampf wollen der SSV Peesten und der TSV Trebgast feiern. Der SSV spielt am Sonntag (15 Uhr) beim SV Motschenbach, während Trebgast zeitgleich beim TDC Lindau antritt. Der TSV Thurnau will am Sonntag (14.30 Uhr) beim ASV Marktschorgast den fünften Sieg in Folge holen. Die SG Rugendorf/Losau will am Sonntag (15 Uhr) mit einem Auswärtssieg beim VfR Katschenreuth II den nächsten Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen. Zudem hat der TSV Harsdorf am Samstag (15 Uhr) den FC Ludwigschorgast zu Gast. Der FC Neuenmarkt tritt zeitgleich als klarer Favorit beim SSV Kasendorf II an und will dort mit einem Erfolg seine Spitzenposition verteidigen. ndr