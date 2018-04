Kreisklasse: Harsdorf feiert 3:1-Überraschungserfolg gegen Zweiten

Einen unerwarteten Dreier fuhr der TSV Harsdorf gegen die zweitplatzierte SG Oberland ein: Der TSV, der vor dem Spiel punktgleich mit den letzten beiden Rängen auf dem 14. Platz stand, feierte am Donnerstagabend einen 3:1-Heimsieg. Im Kellerduell gewann der bis dahin Tabellenletzte TSV Trebgast gegen den Vorletzten SSV Peesten mit 4:0.



Nachholspiele

SSV Kasendorf II -

FC Ludwigschorgast 1:0

Die erste Spielhälfte dominierten die Gastgeber und hatten dabei mehrere gute Möglichkeiten durch Hofmann und Deller. Korzendorfer hatte zwei Großchancen zur SSV-Führung, scheiterte aber - eher an seinen Nerven als am Gästeschlussmann. Ludwigschorgast hatte im ersten Abschnitt nur eine nennenswerte Chance durch Menzel. Ersatztorwart Jochen Böhnlein machte seine Arbeit jedoch hervorragend. Den entscheidenden Treffer verwandelte Semmelroch in der 36. Minute, nach schöner Vorlage von Eschenbacher.



Korzendorfer und Deller hatten in Abschnitt 2 weitere hochkarätige Möglichkeiten, es waren jedoch entweder der Pfosten oder Gästetorwart Ruppert im Weg. Der FC Ludwigschorgast bemühte sich zwar, der Tabellenvierte blieb aber ungefährlich und damit weit unter seinen Möglichkeiten.Damit fährt die Kasendorfer Reserve einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf ein. ba

Tor: 1:0 Semmelroch (36.).



TSC Mainleus -

FC Neuenmarkt 1:1

Die ersatzgeschwächten Mainleuser spielten mit dem favorisierten Spitzenreiter lange auf Augenhöhe und übernahmen nach einem Kopfballtreffer von Blehm sogar die Führung. In Hälfte 2 dominierten die Gäste, doch die beste Chance hatte der Mainleuser Trojanowski, doch ein Abwehrspieler stand zwischen seinem Schuss und den Maschen. FC-Spieler Kimmich nutzte dann eine Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr zum Ausgleichstreffer. md

Tore: 1:0 Blehm (31.), 1:1 Kimmich (90. +1).



ASV Marktschorgast -

TSV 08 Kulmbach 0:3

Nach chancenarmen 20 Minuten nutzte Früh eine Lücke in der Marktschorgaster Abwehr zum Führungstreffer. Auch die weiteren wenigen Chancen blieben den Gästen vorbehalten. Gleich nach der Pause erhöhte Schulz auf 2:0. Walter verhinderte ein weiteres Tor von Früh. Nach einer traf Larkow per Kopf zum 3:0-Endstand. Zum gerechtfertigten Elfer für die Gäste trat Ohnemüller an, doch Walter parierte. Der ASV war zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kulmbacher. sw

Tore: 0:1 Früh (21.), 0:2 Schulz (47.), 0:3 Larkow (71.).



TSV Trebgast -

SSV Peesten 4:0

Trebgast bestimmte das Spiel von Beginn an, kam aber zunächst nicht vor das Gästetor. Peesten griff im Mittelfeld nie richtig zu und überließ der Heimelf das Spielfeld. Die erste große Chance für Trebgast hatte Julian Distler, sein Ball landete aber am Alumininum. Nach einer strittigen Foulentscheidung verwandelte Tobias Sesselmann den Strafstoß zum 1:0. In der zweiten Hälfte drehte Trebgasts Kerner dann voll auf: Ein wunderbar platzierter Distanztreffer, ein Flatterball nach einem Freistoß, der den Weg ins Tor fand, eine schön mitgenommene Flanke und fertig war Kerners Hattrick. red

Tore: 1:0 Sesselmann (35./FE), 2:0, 3:0, 4:0 Kerner (47., 70., 75.).



VfR Katschenreuth II -

TDC Lindau X:0

Die Partie wird als Sieg für den VfR Katschenreuth II gewertet, da der Gast nicht angetreten ist.



TSV Harsdorf -

SG Oberland 3:1



Spiele am Wochenende

Nur zwei Tage nach dem Hinspiel treten der FC Ludwigschorgast und der SSV Kasendorf II im Rückspiel gegeneinander an (Samstag, 16 Uhr). Zeitgleich will die SG Oberland mit einem Heimsieg gegen den TSV Neudrossenfeld III den nächsten Schritt in Richtung Kreisliga machen. Favorisiert sind am Sonntag ab 15 Uhr der TSV 08 Kulmbach (beim SSV Peesten) und Spitzenreiter FC Neuenmarkt (gegen den TSV Trebgast). Im Abstiegskampf steckt der TSV Harsdorf. Die Mannschaft von Matthias Bauer tritt am Sonntag (15 Uhr) beim formstarken TSV Thurnau an, der seine vergangenen fünf Partien gewann. Weitere Punkte im Abstiegskampf will die SG Rugendorf/Losau sammeln, die am Sonntag (14 Uhr) den TSC Mainleus zu Gast hat. Außerdem tritt der SV Motschenbach am Sonntag (14.30 Uhr) beim ASV Marktschorgast an. Der TDC Lindau empfängt am Sonntag (15 Uhr) den VfR Katschenreuth II. ndr