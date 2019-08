Kreisklasse: FC Neuenmarkt II vor Derby gegen die SG Kupferberg/Ludwigschorgast

Der FC Neuenmarkt II ist das Schlusslicht der Kreisklasse Kulmbach. Am Mittwoch (18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Warzecha die SG Kupferberg/Ludwigschorgast zum Derby.

Die Stimmung beim Aufsteiger aus Neuenmarkt könnte besser sein. "Die Niederlagen meiner Mannschaft und zuletzt auch unserer ersten Mannschaft in der Kreisliga gehen nicht spurlos an einem vorbei, vor allem wenn man oft gut mitspielt und unglücklich oder durch individuelle Fehler verliert", sagt Warzecha. Die Köpfe wollen die Neuenmarkter aber nicht hängen lassen. Ziel ist es, sich in der zweiten Hälfte der Hinrunde zu steigern, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. In den bisherigen sieben Spielen waren es erst vier Zähler.

Schwere Aufgabe für den FC

Mit der neu gegründeten Spielgemeinschaft der Nachbarvereine FC Ludwigschorgast und FC Kupferberg wartet allerdings eine schwere Aufgabe auf die Kreisliga-Reserve: "Sie sind nach der Fusion noch in der Findungsphase", sagt Warzecha. "Mit ihrem breiten Kader können sie aber auch unter der Woche aus dem Vollen schöpfen. Die Spielgemeinschaft wird demnach eine schlagkräftige Truppe stellen. "Gerade in der Offensive hat die SG richtig viel Qualität mit Spielern wie Schuberth, Schanz oder Sader." Die Neuenmarkter werden mit einer kompakten Spielweise dagegenhalten. "Unsere Offensivaktionen müssen wir gezielt ausspielen", weiß der FC-Trainer.

Völlig zufrieden mit der neu gegründeten Spielgemeinschaft ist bisher Trainer Alexander Weber: "Derzeit läuft alles rund. Meine Spieler und ich als Trainer können uns voll auf den Fußball konzentrieren, weil die Personen im Hintergrund sich gut um die Fusion kümmern." Sein Team sieht auch er noch in einer Findungsphase: "Das ist klar, dass nicht alles von heute auf morgen funktioniert. Sowas brauch Zeit, die Qualität meiner Mannschaft ist aber unstrittig."

Den Gegner aus Neuenmarkt kann Weber schwer einschätzen: "Als Sechster ist man beim Tabellenletzten in der Regel Favorit. Ich weiß nicht, wie Neuenmarkt auftreten wird und wer von der ersten Mannschaft mitspielt. Zuhause haben sie bisher auch immer knapp verloren." Das Ziel der SG sind dennoch drei Punkte. "Wir wollen nach der anstrengenden letzten Saison in Ludwigschorgast und Kupferberg eine ruhigere Spielzeit und irgendwo im oberen Tabellendrittel landen, wobei uns ein Auswärtssieg helfen würde", sagt Weber.

Lange Verletztenliste

Bei der Spielgemeinschaft ausfallen werden Steffen Klaus, Florian Engelbrecht (beide im Urlaub), Benedikt Maiser (Knieprobleme), Robert Schlegel und Marcel Zipfel (beide beruflich verhindert). Bei den Neuenmarktern stehen Jan Werner (Wadenverletzung), Niklas Biener, Andre Warzecha, Florian Korn (alle drei beruflich verhindert), Jannik Buß (Bänderriss), Christopher Biener (Aufbautrainig), Marco Kimmich (Meniskusverletzung), Christian Fischer (Zerrung), Alexander Geyer (Fingerbruch) und Nicolas Teupert (Kapselverletzung) nicht zur Verfügung.