Kleinheinz ist Deutscher Meister

Riesenerfolg für den Kulmbacher Finn-Constantin Kleinheinz: Der zwölfjährige Schüler wurde in Berlin Deutscher Meister seines Jahrgangs 2007 über 200 Meter Freistil. Kleinheinz, der dem ATS Kulmbach entstammt und mittlerweile für den SV Bayreuth schwimmt, siegte in 2:11:29 Minuten. Auch bei seinen drei weiteren Starts kam Finn-Constantin in die Medaillenränge. Seine weiteren Zeiten und Platzierungen: 2. Platz 100 Meter Freistil in 1:01:61 Minuten, 3. Platz 800 Meter Freistil in 9:38:49 Minuten, 3. Platz 400 Meter Freistil in 4:37,17.