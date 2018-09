Keine Chance in der Fremde für Kupferberg und Neudrossenfeld II

In der Fußball-Kreisliga Bayreuth/Kulmbach verlieren beide Landkreis-Vertreter ihre Partien. Neudrossenfeld spielt in Mistelgau mit mehr Ballbesitz, ist aber im Abschluss zu harmlos. Kupferberg kämpft gut in Bindlach, schwächt sich aber durch eine Gelb-Rote Karte selbst.

TSV Bindlach - FC Kupferberg 2:1 (1:1) Die erste halbe Stunde ließen es die Hausherren ruhig angehen. Vielleicht steckte einigen die Energieleistung vom Donnerstagsspiel noch in den Knochen. Die Gäste aus Kupferberg hatten dadurch etwas mehr vom Spiel. Mit dem Knaller an das Lattenkreuz durch Fabian Zipfel hätten sie in Führung gehen können. Die folgte, als der Kupferberger Torjäger Alexander Schuberth einen Bindlacher Abwehrfehler zur Führung nutzte. Danach wachten die Bären auf und hielten dagegen, was mit dem Ausgleich belohnt wurde. Diesen besorgte Albert Begu freistehend vor dem Tor. Vorausgegangen war eine Fußabwehr des Gästetorwart Tomas Susko.

Umkämpftes Spiel

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine äußerst umkämpfte Partie, die dem jungen Schiedsrichter Tobias Leicht zwischen der 55. und der 70. Spielminute zu entgleiten drohte. Erst als Alexander Schuberth Gelb und gleich darauf Gelb-Rot bekam, beruhigten sich die Gemüter wieder etwas. Denn Dominik Saalfrank hatte die Bären durch einen Schuss von der linken Seite zwischenzeitlich in Führung gebracht. Ohne sich die wirklich große Chance herausspielen zu können, blieb das Spiel trotz der Kupferberger Unterzahl bis zum Ende spannend. Tore: 0:1 Schuberth (28.), 1:1 Begu (45.), 2:1 Saalfrank (61.). - Schiedsrichter: Leicht (Lichtenfels). - Zuschauer: 90.

SV Mistelgau - TSV Neudrossenfeld II 4:0 (3:0) In der abwechslungsreichen, schnellen Partie war der SVM von Beginn an konsequenter, vor allem im Ausnutzen der sich bietenden Gelegenheiten. Sehenswert war Neuners Heber über Torwart Mehlhorn hinweg zum bereits vorentscheidenden klaren Halbzeitstand. Die Gäste kombinierten zwar recht ansehnlich nach vorne, doch waren sie in Strafraumnähe zu ungenau.

So waren nur zwei nennenswerte Chancen vor der Pause zu verzeichnen, die aber von Philipp und Ziegler ungenutzt blieben. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Eberlein wurde es zu einem Abwehrkampf mit Spiel auf ein Tor. Mit einem Konter erzielte der überragende Schmitt den entscheidenden Treffer. Neben ihm stachen aus einer kämpferisch überzeugenden Heimelf Abwehrchef Bernreuther und Torwart Koza hervor, der bei wenigen Chancen durch Löhrlein und Schindler glänzend reagierte. Insgesamt war der Mistelgauer Sieg zwar verdient, aber doch etwas zu hoch ausgefallen.

Tore: 1:0 Streng (6., Eigentor), 2:0, 3:0 Neuner (10., 24.), 4:0 Schmitt (72.). - Schiedsrichter: Lorenz (Oesdorf). - Zuschauer: 82. - Gelb-Rote Karte: Eberlein (53.)/-.