Jugend-Olympia: Merlin Hummel steht im Finale

Der Kulmbacher Hammerwerfer Merlin Hummel hat bei Jugend-Olympia in Baku (Aserbaidschan) sein Minimalziel erreicht. Der 17-Jährige qualifizierte sich am Mittwochvormittag als Dritter für den Endkampf der besten Zwölf.

Vor den Qualifikations-Wettkämpfen in den technischen Disziplinen der Leichtathletik haben selbst die besten Athleten Respekt, denn nur zu schnell ist man nach drei Versuchen ausgeschieden. So war auch die Qualifikation der Hammerwerfer bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen (EYOF) von allgemeiner Nervosität geprägt. Merlin Hummel ging jedoch den Wettkampf früh um 9 Uhr Ortszeit relativ gelassen an. Nach einem Sicherheitsversuch auf 72,28 Meter legte er 76,40 Meter nach und rangierte hinter dem hohen Favoriten, dem Bulgaren Valentin Andreev (78,89 Meter), auf Platz 2.

Nach kurzer Rücksprache mit seinem Heimtrainer Martin Ständner meldete sich Merlin beim Kampfgericht ab und verzichtete auf seinen dritten Versuch. Während sich der Kulmbacher von einem der zahlreichen Shuttle-Kleinbusse, die stets mit Polizeibegleitung inklusive Blaulicht unterwegs sind, zurück ins Olympische Dorf fahren ließ, kämpften die meisten seiner Konkurrenten noch eine knappe Stunde in der Gluthitze des Tofiq-Bahramov-Stadions um die Finalplätze. Der Pole Dawid Pilat zog schließlich mit 77,82 Metern noch an Merlin Hummel vorbei. Der Franzose Jean-Baptiste Bruxelle warf in seinem dritten Versuch 76,15 Meter, der Grieche Nousakis Orestis 75,18 Meter. Dieses Quintett wird wohl im Finale am Donnerstag, in dem alle wieder bei Null beginnen, um die Medaillen kämpfen.