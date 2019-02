Ingo Walther feiert sein Comeback

Ingo Walther ist wieder Spielertrainer des ATS Kulmbach. Der 49-jährige ehemalige Zweitliga-Profi tritt die Nachfolge von Ralf Werner Ohnemüller an, von dem sich der Bezirksligist vor knapp zwei Wochen ohne nähere Angabe von Gründen getrennt hat. Ein überraschender Schritt der ATS-Verantwortlichen kurz nach Start in die Vorbereitung, hatten sie doch Ohnemüller doch erst im Oktober verpflichtet. Und unter dem 54-Jährigen hatte der ATS immerhin sieben Punkte aus fünf Partien geholt (Schnitt 1,4) und war auf den Abstiegs-Relegationsplatz geklettert. Sein Vorgänger Vitor do Adro hatte dagegen bis zu seiner Ablösung nur zwölf Pünktchen aus 15 Spielen eingefahren (Schnitt 0,8).

Ingo Walther fungierte bereits von Januar 2012 bis Juni 2014 als Spielertrainer des ATS und führte ihn von der Kreisklasse in die Bezirksliga. Dabei blieb die Mannschaft in 72 Partien in Folge ungeschlagen. Deshalb war es ein Paukenschlag, als der Verein den Vertrag seines Erfolgstrainers nicht verlängerte und stattdessen Armin Eck verpflichtete. Ingo Walther war jedenfalls ziemlich angefressen: ""Wenn ich als Grund höre, der Verein will sich neu ausrichten, obwohl ich Erfolg habe, dann passt doch was nicht. Das sage ich schon im Winter und nicht wenige Tage vor Ende der Saison."

Trainer beim Regionalligisten

Walther spielte danach eine halbe Saison beim Kreisligisten SC Altenplos, ehe er Anfang Februar als Trainer beim damals bereits insolventen und deshalb bereits als Absteiger feststehenden Regionalligisten VfC Plauen einstieg. Ende Oktober war beim nunmehrigen Oberligisten schon wieder Schluss.

Ein Jahr später, im Januar 2016, heuerte Walther beim FSV Bayreuth an und führte ihn in die Landesliga. Und hier wiederholte sich die Geschichte, denn auch der FSV Bayreuth verlängerte den Vertrag mit seinem Aufstiegstrainer nicht.

Ingo Walther kickte weiter für den SC Altenplos und in der Rückrunde der Saison 2017/18 für den Bezirksligisten SV Poppenreuth. Im Herbst 2018 schloss er sich wieder dem ATS als Spieler an. Eigentlich sollte sein Engagement bis zur Winterpause befristet sein. "Acht Spiele kann ich machen", sagte der Ex-Profi damals, schließlich trainiert er seit 2017 auch die Landesliga-Fußballerinnen der SpVgg Bayreuth. Dieses Amt wird Ingo Walther wohl weiter parallel ausüben. Davon geht jedenfalls der Leiter der Damenfußballabteilung der SpVgg Bayreuth, Ewald Bauer, aus, der Dienstagmittag vom Engagement Walthers beim ATS noch nichts wusste.

Pohl ist Co-Trainer

Unterstützt wird Ingo Walther künftig von Torwart Patrick Pohl, der neben seinen Aufgaben als Torwart und Sportlicher Leiter nun auch noch Co-Trainer wird.

Zehn Spiele verbleiben dem ATS, um noch einen Verein hinter sich zu lassen und damit den Klassenerhalt zu sichern. Zum Punktspielauftakt im neuen Jahr erwarten die Kulmbacher am 17. März den TSV Mistelbach (5.).

Am vergangenen Samstag bestritt der ATS sein erstes Testspiel. Mit dem torlosen Remis gegen den Ligakonkurrenten SV Bavaria Waischenfeld waren die Verantwortlichen zufrieden, wie man einer Pressemeldung entnehmen kann. Da heißt es: "Während man in den Offensivreihen die Kugel teilweise sehr sehenswert laufen ließ und gute Torchancen kreieren konnte, hielt man hinten dicht und gab den schnellen Waischenfelder Offensivspielern keine Möglichkeit zur Entfaltung."

Am Samstag, 23. Februar, bestreitet der ATS das nächste Testspiel gegen einen Ligarivalen, den FSV Bayreuth.