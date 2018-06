Honke feiert Klassen- und Gruppensieg

red



Bei der Osterburg-Rallye in Weida wurde das Himmelkroner Motorsport-Team Honke überraschend Klassen- und Gruppensieger. Im Gesamtklassement kam das Team mit Fahrer Reinhard Honke und Beifahrerin Melanie Kalinke auf Platz 5."Ich sehe uns irgendwo zwischen Platz 10 und 15", gab sich Honke im Vorfeld bescheiden ob der starken Konkurrenzfahrzeuge in der Gruppe N Subaru. Wegen dieser Einschätzung nutzte das Himmelkroner Team auch nicht die neuesten Reifen - was sich bereits in der ersten Wertungsprüfung als Fehler erwies: Auf dem Schotterweg rutschte das Fahrzeug, was dem Team etwas Zeit kostete.Um so verwunderter sei Honke gewesen, dass er nach der ersten Runde auf Platz 4 in der Gesamtwertung kam, mit nur einer hundertstel Sekunde Rückstand auf den dritten Rang.Auch bis zum Schluss ging es unter den ersten Fünf stets um wenige hundertstel Sekunden. Bei der dritten Wertungsprüfung fiel Team Honke auf den fünften Platz zurück - und der Ehrgeiz, die Top 5 zu halten, war geweckt.Zwar stellte sich das Team auf die nicht optimalen Reifen mehr und mehr ein und verbesserte damit in der zweiten Sektion die Zeiten bei jeder Prüfung ein wenig, aber das reichte nicht mehr auf die Vorreiter. Kalinke und Honke waren sich einig, dass mit den Reifen ein Kampf um einen Podestplatz unnötig riskant wäre. Stattdessen war das Ziel, die Platzierung zu halten - und fuhr so zufrieden mit dem fünften Gesamtplatz und einem heilen Fahrzeug ins Parc Fermé."Wir sind durchaus zufrieden. Aber mit besseren Reifen wäre definitiv auch eine bessere Platzierung drin gewesen", resümiert Honke.