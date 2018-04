Feucht zieht am TSV Neudrossenfeld vorbei

Eine Enttäuschung für den Landesligisten TSV Neudrossenfeld, doch eigentlich nichts Neues im Waldstadion des SC Feucht: Im 16. Heimspiel feiert der SC mit dem 1:0 gegen die Neudrossenfelder seinen 15. Heimsieg. Damit muss der TSV seinen dritten Tabellenplatz an den SC abgeben, womit sich auch die schmale Hoffnung auf den Aufstieg verkleinern dürfte.



Landesliga Nordost

SC Feucht -

TSV Neudrossenf. 1:0 (1:0)

Einen Torjäger wie Stephan Kolb, der wegen einer Rot-Sperre nicht antreten konnte, hätten die Neudrossenfelder gut gebrauchen können. Denn die beiden Teams spielten größtenteils auf Augenhöhe, und es scheiterte oft nur an der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Einen früher Fehler von TSV-Innenverteidiger Taubenreuther im eigenen Sechzehner nutzte Feuchts König: Er schnappte sich den Ball, scheiterte aber am gut aufgelegten Gästetorhüter Grüner. Die Antwort der Neudrossenfelder folgte wenig später, als Engelhardt nach einem Konter den Ball nur knapp am Pfosten vorbeisetzte. Der TSV bekam noch weitere Chancen, vor allem wegen der unkoordinierten Mittelfeldarbeit der Feuchter, die sich einige Fehlpässe erlaubte. Umso überraschender kam das 1:0: SC-Spielmacher Christ fand 20 Meter vom Tor entfernt keine Anspielstation und zog einfach ab - mit Erfolg: Der schöne Schlenzer traf unhaltbar ins rechte Eck.



In der Folge spielten beide Teams noch offensiver und es gab einige schöne - wenn auch erfolglose - Torschüsse zu sehen. In Hälfte 2 dominierte zunächst die Heimelf das Spiel, ehe sich die Neudrossenfelder nach etwa einer Stunde vom Druck befreiten und wieder selbst Angriffe starteten, wenn auch deutlich weniger zu Stande kam als in der ersten Hälfte. Dafür ließ die starke Abwehr auch nicht zu, dass der SC die Partie frühzeitig für sich entschied. Doch nach Vorne kam am Ende einfach zu wenig, so dass die Feuchter ihre Führung über die Zeit retten konnten. red

T

SV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Hahn, Taubenreuther, Hoffmann (79. Sahr, 90.+2 Möckel), Hacker, Pötzinger, Bargenda (71. Pauli), Engelhardt, Y. Podgur, H. Greef.



Schiedsrichter: Mignon (Loderhof/Sulzbach). - Zuschauer: 144. - Tore: 1:0 Christ (31.).