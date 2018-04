FC Kupferberg setzt seinen Lauf in der Kreisliga fort

Der 1. FC Kupferberg holte nach der Winterpause den vierten Sieg. Im Derby gegen den TSV Stadtsteinach gelang auf eigenem Platz ein 3:1-Erfolg. Dass die Abstiegsgefahr für den FCK dennoch nicht gebannt ist, liegt auch am VfB Kulmbach. Der VfB hält durch den 1:0-Erfolg beim TSV Engelmannsreuth den Kontakt zum hinteren Mittelfeld.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

1. FC Kupferberg - TSV Stadtsteinach 3:1



Kupferberg war die spielerisch bessere Mannschaft und siegte in einem fairen Spiel völlig verdient. Die Stadtsteinacher geraten durch diese Niederlage im Kampf um einen Abstiegsrelegationsplatz immer weiter ins Hintertreffen. Dabei hatten die Gäste in der Anfangsphase sogar die besseren Möglichkeiten, aber ein satter Schuss von Bicak aus 18 Metern prallte an die Querlatte.



Wenig später traf Klaus, der kurz zuvor für den verletzten A. Schuberth eingewechselt wurde, aus kurzer Distanz zum 1:0. Nun fanden die Hausherren immer besser ins Spiel. L. Holhut verpasste nach tollem Zuspiel von Benda das 2:0. In der 25. Minute scheiterte auch Zipfel. So fiel der zweite Treffer erst kurz vor dem Seitenwechsel: Klaus verwandelte in der 39. Minute einen Handelfmeter. Als Zipfel nach einem schönen Spielzug über Müller und Schanz das 3:0 erzielte, war das Spiel entschieden. Nun wurden die Kupferberger in ihren Aktionen leichtsinniger, so dass die Gäste noch zum Ehrentreffer kamen. Der unbedingte Siegeswillen war bei den stark abstiegsgefährdeten Gästen allerdings nicht zu erkennen.



Schiedsrichter: Oppelt (Bamberg). - Zuschauer: 140. - Tore: 1:0, 2:0 Klaus (16. und 39. - Handelfmeter), 3:0 Zipfel (59.), 3:1 Josef Vican (73.). pk



TSV Engelmannsreuth - VfB Kulmbach 0:1



Vor allem in der ersten Hälfte waren die Einheimischen dem Führungstreffer nahe, doch sie waren im Abschluss zu unkonzentriert. Die Gäste waren vor dem Seitenwechsel nur darauf bedacht, keinen Gegentreffer zu kassieren. Erst ab der 46. Minute kamen die Kulmbacher besser ins Spiel. Nennenswerte Torchancen erspielten sie sich aber bis zur 60. Minute nicht. Dann scheiterten die Kulmbacher jedoch am Pfosten des TSV-Tores. Kurz darauf fiel das vermeintliche 1:0 für den TSV: Nach einem Heumann-Freistoß ließ der Gästekeeper den Ball abprallen, Braun traf im Nachschuss - doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht an. In der Schlussphase schlug der VfB dann zu und erzielte bei einem Konter den Siegtreffer.



Schiedsrichter: Thiele (Gebenbach). - Zuschauer: 80. - Tor: 0:1 Braunersreuther (83.). hk