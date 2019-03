Erstes von drei Endspielen für die N. H. Young Volleys

Die Frauen der N.H. Young Volleys stehen im Abstiegskampf der Regionalliga Süd-Ost mit dem Rücken zur Wand, doch noch glüht ein Funken Hoffnung. Um Relegationsplatz 8 zu erreichen, braucht die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld in den ausstehenden drei Spielen drei Siege und muss zudem darauf hoffen, dass Konkurrent VC Katzwang-Schwabach nicht mehr punktet. Und genau diesen Gegner empfangen die Volleys am Samstag (18.30 Uhr) zum Abstiegskracher in der Neudrossenfelder Schulturnhalle.

In diesem Duell reicht den Gastgeberinnen nicht nur ein Erfolg. "Wir benötigen drei Punkte, um die theoretische Chance auf das Erreichen des Relegationsplatzes offen zu halten", sagt Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm. Soll heißen: Gewinnt die Spielgemeinschaft mit 3:0 oder 3:1 lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter. Gewinnt sie mit 3:2 oder verliert sie die Partie ist der Abstieg besiegelt.

Niederlage im Hinspiel

Neudrossenfeld und Katzwang standen sich in der Saison 2015/16 vier Mal in der Bayernliga Nord gegenüber. Die Bilanz: drei Siege für die Volleys, einer für den VC. Doch im Hinspiel der laufenden Saison besserten die Mittelfränkinnen ihre Bilanz auf und siegten mit 3:1. Böhm erinnert sich gut an die Partie: "Wir hatten gut begonnen und den ersten Satz gewonnen, im zweiten den Sack nicht zugemacht und dann anschließend deutlich verloren. Dies ist uns in dieser Saison leider häufiger passiert, dass die Enttäuschung über einen nicht gewonnenen Satz zu einer Abwärtsspirale führte." In Zahlen ausgedrückt: Einem 25:21 im ersten Satz folgte ein knapp mit 24:26 verlorener Durchgang, anschließend mussten sich die Volleys mit 15:25 und 21:25 geschlagen geben.

Dieser Spielverlauf soll sich aus Sicht der N.H. Young Volleys natürlich nicht wiederholen. Trainer Marc d'Andrea berichtet von einer guten und konzentrierten Vorbereitung. Sein Team habe die 14-tägige Spielpause sehr gut genutzt, engagiert im Training gearbeitet und gehe voll motiviert in die wichtige Partie.

"Wir müssen die trainierten taktischen Vorgaben endlich auch einmal im Spiel umsetzen", fordert der Coach, der allerdings einige Ausfälle kompensieren muss. Neben der langzeitverletzten Sophia Höreth fehlen am Samstag gegen den VC Katzwang-Schwabach Nicki Naumann und Toni Raith.

N.H. Young Volleys: Anna-Lena Bauer, Kristina Böhm, Isabel Braun, Fanny Gnade, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Lucia Reichert, Meike Schirmer, Antonia Schwenk, Nicole Steeger, Sandra Ullrich.