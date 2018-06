Drei Kulmbacher bei Fitness-Europameisterschaft am Start

mk



Bei der Europameisterschaft der World Fitness Federation (WFF) am Samstag (23. Juni) in der Bindlacher Bärenhalle sind unter den 36 deutschen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gleich drei Athleten aus dem Landkreis Kulmbach vertreten: Leon Schenkendorf, Sindy Litwin und Celina Bär. Insgesamt nehmen über 200 Athleten aus 26 Nationen an dem Wettbewerb teil.Junioren Amateur-Weltmeister Leon Schenkendorf, welcher im vergangenen Jahr in Zypern die Pro Card erhielt, wird in Bindlach sein Profi-Debüt in der Sportmodellklasse geben. Die deutsche Vizemeisterin der Junioren Bikini-Klasse, Sindy Litwin, startet heute zum ersten Mal in einem internationalen Wettbewerb. Die 15 Jahre alte Celina Bär geht als Titelfavoritin in der Aerobic-Klasse an den Start. Bär ist amtierende deutsche Meisterin und Vize-Weltmeisterin in ihrer Klasse. Sollte sie die Europameisterschaft holen, winkt ihr eine Pro Card. Allerdings würde sie auf diese verzichten, um in der kommenden Woche beim Miss Universe Wettbewerb in Singapur als Amateurin anzutreten. Sollte sie dort gewinnen, wäre sie die jüngste Miss Universe aller Zeiten.