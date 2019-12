Am Heiligen Abend zieht es viele wieder in die Kirche, für die meisten wohl der einzige Gottesdienst-Besuch des Jahres. Da hören wir die Botschaft des Miteinanders, des Friedens und der Nächstenliebe.Ob wenigstens heute mal Frieden im Netz herrscht? Wohl kaum. Was schert Trolle, Hetzer und Ver...