Der FC Neuenmarkt II im Freudentaumel

Die 2. Mannschaft des FC Neuenmarkt hat erstmals den Sprung in die Kreisklasse geschafft. Nach dem Triumph im Entscheidungsspiel um Platz 2 in der A-Klasse 7 Bayreuth/Kulmbach nutzte das Team von Spielertrainer Daniel Warzecha gleich die erste Relegationschance. Der 3:1-Sieg in Bad Berneck gegen den SSV Warmensteinach feierten die "Eisenbahner" anschließend bei der heimischen Kirchweih ausgiebig. Die Warmensteinacher kämpfen nun mit dem BC Leuchau um den letzten freien Platz in den Kreisklassen.

Angestachelt von ihren lautstarken Fans hatten die Neuenmarkter im Mittelfeld klar die Oberhand. Gefährlich wurde es das erste Mal, als Patrick Witzgall bis zur Grundlinie durchbrach und den Ball scharf herein flankte. In letzter Sekunde konnte der SSV klären. Doch als sich Daniel Warzecha kurze Zeit später nach einer Freistoßflanke mustergültig hochschraubte, war selbst der starke Warmensteinachern Keeper Sebastian Fuchs geschlagen.

Der FC II ließ eine Vielzahl an Chancen liegen, ehe Patrick Witzgall in der 37. Minute goldrichtig stand und nach der Hereingabe von Marcel Reißaus nur noch einschieben musste. Nach der Pause drückte Warmensteinach, verpasste aber den Anschlusstreffer. So setzte Pascal Jurk einen Kopfball unbedrängt neben den Kasten. Als dann in der 61. Minute Niklas Biener auf 3:0 erhöhte, war das Spiel entschieden. Warmensteinacher gelang nur noch der Ehrentreffer.

Daniel Warzecha sagte: "Wir haben vor ein paar Tagen das Spiel gegen Creußen II/Lindenhardt noch gedreht. Danach haben wir einfach an alles geglaubt. Wir hatten vor niemanden Angst. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir dann am Ende mehr Luft. Allerdings müssen wir da die Konter eher ausspielen und den Deckel vorzeitig draufmachen. Aber mir war klar, dass mit solchen Fans im Rücken nichts mehr schief gehen würde. Dass wir den Aufstieg ausgerechnet am Kerwasonntag holen, ist natürlich wie ein Märchen!"

FC Neuenmarkt II - SSV Warmensteinach 3:1 (2:0) FC Neuenmarkt II: Teupert - Geyer, Wesner, Opel, D. Warzecha, Witzgall, M. Reißaus, N. Biener, Kunz, Held, A. Warzecha; eingewechselt: Rodler, Schelhorn, Hofmann. SSV Warmensteinach: Fuchs - A. Seidel, Th. Prieß, Scharl, Wunschelmeier, Slodczyk, Kaulfuß, Kolodi, L. Herrmann, S. Feulner, Jurk; eingewechselt: D. Etterer.

Tore: 1:0 D. Warzecha (18.), 2:0 Witzgall (37.), 3:0 N. Biener (61.), 3:1 A. Seidel (75.). - Zuschauer: 350 (in Bad Berneck) . - SR: Heiko Hoffmann.