Deichsel-Trio holt fünf Medaillen für den ATS Kulmbach

Eine Silber- und vier Bronzemedaillen erkämpften die vier Schwimmer des ATS Kulmbach - Felix, Michael und Theresa Deichsel sowie Tamara Mahr - bei den bayerischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters in Fürth.

Erfolgreichste Schwimmerin dieses Quartetts war Theresa Deichsel. Trotz Trainingsrückstandes und Erkältung holte sie zwei Podestplätze. Auf der 100-Meter-Bruststrecke schlug sie nach 1:37,28 Minuten an, nur Kornelia Saal vom TSV Schongau war schneller. Über die 50-Meter-Distanz wurde die ATS-Schwimmerin in 43,76 Sekunden Dritter hinter Malina Schmidt (SV Dachau) und Karolina Schuster (TSV Neuburg). Ziemlich eng ging es an der Spitze im Wettbewerb über 50 Meter Freistil zu: Deichsel verpasste als Achte die Podestränge.

Theresas Vater Michael Deichsel hatte sich für die gleichen Strecken wie seine Tochter entschieden. Auf den beiden Bruststecken reichten seine Zeiten von 41,07 Sekunden (50 Meter) beziehungsweise und 1:33,18 Minuten (100 Meter) jeweils für die Bronzemedaille hinter Peter Graupner (TS Arzberg) und Reinhold Pohl (TSV Lindau). Über 50 Meter Freistil schlug Vater Deichsel als Fünfter an.

Nach fast zwei Jahren Wettkampfpause meldete sich Felix Deichsel eindrucksvoll zurück. Über 50 Meter Schmetterling holte er mit einer Zeit von 28,65 Sekunden die fünfte Medaille für die Familie Deichsel. Hinter Eric Müller (SG Bamberg/27,76 Sekunden) und Stefan Mertl (SC Prinz Eugen München/28,26) wurde er Dritter.

Erstmals bei einer bayerischen Meisterschaft trat die 20-jährige Tamara Mahr an. Sie startete über 100 Meter in den Disziplinen Brust, Freistil und Lagen. Ihre beste Platzierung erzielte die Kulmbacherin auf der Bruststrecke: Ihre 1:45,80 Minuten reichten im starken Feld für Platz 12. Es gewann Magdalena Sattler (Polizei SV Eichstätt/1:18,21).

In der Mixed-Staffel über viermal 50 Meter Freistil legte Felix Deichsel mit 26,10 Sekunden eine gute Zeit für Mahr, Michael und Theresa Deichsel vor, doch eine Medaille verpasste das ATS-Quartett in 2:12,35 Minuten klar - Platz 9. Im Medaillenspiegel wurde der ATS mit fünf Podestplätzen 52. thd