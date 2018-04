Bezirksliga-Vorschau: SSV Kasendorf trifft Schlusslicht zum ersten Heimspiel

Der Bezirksligist VfR Katschenreuth empfängt heute um 15 Uhr den wiedererstarkten FC Eintracht Münchberg, der sich nach seinen letzten Erfolgen vorbei am punktgleichen VfR auf Platz 7 verbessert hat. Um 16 Uhr empfängt der ATS Kulmbach (6. Platz), der beim 2:0-Sieg gegen Selb wieder zu gewohnter Form fand, den abstiegsbedrohten FC Tirschenreuth.



Zum Kellerduell empfängt der TSV Neudrossenfeld II am Sonntag (15 Uhr) den SV Poppenreuth, zeitgleich steht für den SSV Kasendorf (4.) eine Heimpflichtaufgabe gegen Schlusslicht Selb an.



Bezirksliga Oberfranken Ost

VfR Katschenreuth -

FC Eintracht Münchberg

Im Nachholspiel beim Landesligaabsteiger FC Vorwärts Röslau mussten die Katschenreuther am Mittwoch zwar eine 0:2-Niederlage einstecken, doch beide Treffer fielen erst in der Nachspielzeit, und VfR-Trainer Detlef Zenk ist zufrieden: "Meine Mannschaft zeigte eine sehr gute Leistung. Wir waren mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe. Die Form passt und das nehmen wir mit." Allerdings gerate der VfR in Anbetracht der vielen Nachholspiele langsam an die Grenzen, Zenk spricht von "Anstrengungsverletzungen in einem nicht unerheblichen Maß". So werden neben den Langzeitverletzten Moritz Knoll und Andre Leppert jetzt auch noch Julian Angermann und Martin Meisel ausfallen. Dominik Angermann muss eine Zwangspause von einem Vierteljahr einlegen und Chris Weggel ist wegen einer Zahn-Operation noch angeschlagen. "Trotzdem werden wir gegen Münchberg eine sehr starke Truppe haben. Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber Angst auf keinen Fall", sagt Zenk.



VfR Katschenreuth: Neidhardt, Kirsch, Stübinger, Kolb, Wettermann, Knopf, Ma. Dippold, Mi. Meisel, Michel, Amon, Schuberth, Hofmann, Pistor.



ATS Kulmbach -

FC Tirschenreuth

"Meine Mannschaft hat wieder das nötige Selbstvertrauen getankt, auch wenn es nur eine Pflichtaufgabe war", so ATS-Trainer Florian Ascherl über den 2:0-Erfolg seines Teams gegen Selb. "Wir haben relativ gut verteidigt und hätten auch mit etwas Glück das eine oder andere Tor mehr machen können. Es ging aber darum, drei Punkte zu holen. Das haben wir geschafft, noch dazu bei relativ schwierigen Bedingungen, denn der Platz war unter aller Kanone."



Der Liganeuling FC Tirschenreuth verfügt laut Ascherl über einen starken Sturm, der in den vergangenen beiden Spielen gegen Kirchenlaibach und Münchberg jeweils drei Tore gemacht hat - allerdings hat der FC auch zehn Gegentore kassiert. "Dieses Problem in der Defensive müssen wir auszunutzen, aber auch schauen, dass wir die Offensive in den Griff bekommen. Wir sind gewarnt."

Stammtorwart Patrick Pohl steht wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel nicht zur Verfügung. Für ihn wird der Ex-Kirchleuser Dominic Schuberth das Tor hüten. Bis auf Ahmet Topal und Semih Sener, der noch ein Spiel gesperrt ist, stehen sonst alle Spieler zur Verfügung.



ATS Kulmbach: Schuberth, Baumgärtner, Tonka, Horn, Bär, Buchta, Schatz, Werther, Gärtner, Gashi, Konradi, Adam.



TSV Neudrossenfeld II -

SV Poppenreuth

So langsam wird es für die Neudrossenfelder Reserve eng: Dem Vorletzten fehlen drei Punkte auf einen Relegationsplatz und 18 zum sicheren elften Rang. Nun muss ein Dreier her, doch der SV Poppenreuth (12.) braucht ebenfalls dringend Punkte, um die Abstiegszone hinter sich zu lassen.

Die Leistung seines Teams bei der 1:4-Niederlage in Thiersheim passte TSV-Trainer Mario Franke ganz und gar nicht: "Der Auftritt war mutlos. Wir leisteten uns Fehler, die sofort bestraft wurden." So lag sein Team zur Halbzeit bereits 0:4 zurück. In der zweiten Hälfte lief es besser. "Wir haben dann gesehen, was eigentlich möglich gewesen wäre, wenn wir mehr Aufwand betrieben hätten", sagt Franke.



Dass es schwer werden wird, die Bezirksliga zu halten, war Franke von Beginn an klar. "Jetzt müssen wir die direkten Spiele gegen Selb und Hof gewinnen, aber auch in jedem anderen Spiel versuchen, einen Dreier einzufahren. Ich hoffe, dass wir am Sonntag damit beginnen, denn wir können uns nicht nur auf diese beide Spiele verlassen."



TSV Neudrossenfeld II: Schuberth, Arndt, Dippold, Förster, Philipp, Stelzer, Sahr, Carl, Weiner, Ziegler, Löhrlein, K. Stöcker, Kornetzke, Böhm.



SSV Kasendorf - SpVgg Selb

Zum ersten Heimspiel nach der Winterpause erwartet den SV Kasendorf mit Schlusslicht Selb eine lösbare Aufgabe. Im Nachholspiel beim SV Poppenreuth in der Vorwoche kamen die Kasendorfer über ein 1:1 nicht hinaus, was Trainer Christoph Wächter sich zwar erklären kann, ihn aber trotzdem ärgert: "Wir hatten das erste Mal personelle Probleme und mussten ohne sechs Stammspieler antreten. Wir waren dennoch die bessere Mannschaft und hätten auch gewinnen müssen." Bei zwei Spielen und vier Punkten Rückstand zum Tabellenführer FC Vorwärts Röslau ist der Aufstieg für den SSV noch in Reichweite, besonders weil die Kasendorfer in den neun verbleibenden Ligaspielen sieben Mal Heimrecht haben. Zunächst wollen sie aber die Pflichtaufgabe gegen Selb erfüllen, um den weiteren Tabellenschluss nach oben zu halten.



SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter, Stübinger Fuchs, Ellner, A. Pistor, Hollfelder, Schubert, M. Pistor, Luft, Do Adro, Grasgruber, Friedrich, Hahn, Mullen, Lauterbach,Titus.