Bezirksliga: Kasendorfs Trainer Wächter fordert mehr Effizienz von seinem Team

Nach dem 3:0-Sieg gegen Tirschenreuth ist Bezirksligist ATS Kulmbach wieder zurück in der Erfolgsspur und will die positive Stimmung ins heutige Heimspiel gegen Kirchenlaibach mitnehmen (16 Uhr). Der SSV Kasendorf will um die gleiche Zeit beim FC Tirschenreuth mehr Effizienz zeigen als beim 1:1 im Nachholspiel gegen den TSV Thiersheim. Auch die Partie des VfR Katschenreuth beim ATS 07 Hof/West und das Spiel der Neudrossenfelder Reserve beim FC Eintracht Münchberg werden heute um 16 Uhr angepfiffen.



Bezirksliga Oberfranken Ost

ATS Kulmbach -

TSV Kirchenlaibach/Sp.

Der TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf ist mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone noch nicht alle Sorgen los. Der ATS dürfte optimistischer sein, kam er doch in der Vorwoche mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Tirschenreuth wieder zurück in die Erfolgsspur.

Trainer Florian Ascherl, der in den vergangenen beiden Spielen selbst mit eingriff, erklärt die Trendwende: "Es ging erst einmal um Stabilität und Organisation, denn wir haben davor zu viel Gegentore bekommen. Für mich hat die Null einfach Priorität, und das haben wir die letzten zwei Mal hinbekommen." Doch nicht nur die Leistung in der Verteidigung hat ihm gefallen, "wir haben auch offensiv ein gutes Spiel geliefert, obwohl wir zwei Elfmeter verschossen haben und die eine oder andere Torchance liegen ließen. Das Ergebnis hätte auch wesentlich höher ausfallen können."

Diese Leistung soll heute gegen den TSV wiederholt werden. Ascherl warnt aber davor, die Gäste zu unterschätzen: "Sie hatten etwas Probleme mit zwei oder drei Langzeitverletzten aber Kirchenlaibach ist eine Mannschaft mit einer sehr guten Qualität, die nicht dahin gehört, wo sie aktuell steht. Uns wird heute ein Gegner erwarten, der stärker ist als beispielsweise Tirschenreuth. Sie haben noch eine gewaltige Offensivpower, darauf müssen wir uns einstellen." Der Trainer wird heute erneut selbst auflaufen. Hannes Adam ist angeschlagen, dafür ist Semir Sener nicht mehr gesperrt und Ahmet Topal ist wieder im Training. Damit hat Ascherl auch wieder Alternativen für den Sturm.

ATS Kulmbach: Schuberth, Baumgärtner, Tonka, Horn, Bär, Buchta, Schatz, Werther, Sener, Topal, Gärtner, Gashi, Konradi, Adam.



FC Tirschenreuth -

SSV Kasendorf

Der Tabellendritte SSV trifft auf den Neuling FC Tirschenreuth, der sich mit 32 Punkten noch mitten im Abstiegskampf befindet.



Ein vermeintlicher Pflichtsieg für die Kasendorfer um Trainer Christoph Wächter - doch deren Angriff schwächelt derzeit. Das hat das Nachholspiel gegen den TSV Thiersheim gezeigt, bei dem der SSV über ein 1:1 nicht hinaus kam. Mit dem Beginn der Partie war Wächter zufrieden: "Wir haben die erste Halbzeit ein bärenstarkes Spiel abgeliefert: Schnell nach vorne und auch gleich nach fünf Minuten das 1:0 geschossen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Danach haben wir es aber leider verpasst, unsere Chancen zu nutzen. Dann bekamen wir ein unglückliches Gegentor in der einzigen Situation, wo unsere Abwehr etwas zugelassen hat - und man hätte vorher auch Foul pfeifen können. Ich bin aber zufrieden, auch wenn wir zwei Punkte verloren haben." Damit ist die Zielvorgabe für das Spiel in Tirschenreuth klar: "Jetzt ist es mal wieder an der Zeit, drei Punkte zu holen. Dafür müssen wir aber vor dem Tor noch effizienter sein."

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter, Stübinger Fuchs, Schorn (?), A. Pistor, Hollfelder, Schubert, M. Pistor, Luft, Do Adro, Grasgruber, Friedrich, Hahn, Mullen, Lauterbach, Titus.

ATS 07 Hof/West -

VfR Katschenreuth

Die Katschenreuther treten bei einem Gegner an, der immer für eine Überraschung gut ist. So holten sich die Hofer zuletzt beim Tabellenvierten Mistelbach einen Punkt ab. Der VfR hat sich im Nachholspiel am Mittwoch beim TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf mit einem torlosen Remis nicht gerade mit Ruhm bekleckert. "Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel, auch wenn wir es in der ersten Halbzeit noch ganz gut im Griff hatten", sagt VfR-Trainer Detlef Zenk. "Wir hatten auch ein paar Chancen, wo aber die letzte Flanke einfach schlecht war. Die letzte halbe Stunde war es dann ganz schön chaotisch und wir hätten uns fast noch ein Tor eingefangen. Da war ich froh, als der Schlusspfiff kam."



Die Aufgabe in Hof wird nicht leicht, Kasendorf und andere Spitzenmannschaft haben sich dort schwergetan. "Uns erwartet ein kampfbetontes Spiel über die Zweikämpfe. Das können wir gewinnen, aber auch verlieren", sagt Zenk. "Ich hoffe, dass wir etwas befreiter sind als in Kirchenlaibach, denn da spielten wir verkrampft und ohne Selbstbewusstsein."

VfR Katschenreuth: Neidhardt, Kirsch, Stübinger, Kolb, Wettermann, Ma. Dippold, Mi. Meisel, Michel, Amon, Schuberth, Hofmann, Pistor.



FC Eintracht Münchberg -

TSV Neudrossenfeld II

Für den Tabellenvorletzten TSV Neudrossenfeld II wird es langsam eng: Mit nur 13 Punkten und einem Torverhältnis von 28:81 muss der TSV kämpfen, um noch in die Abstiegsrelegation zu kommen. TSV-Trainer Mario Franke ist besorgt: "Es wird von Spiel zu Spiel schwieriger. Dass wir zuletzt daheim nicht gegen den SV Poppenreuth punkten konnten, ist besonders hart. Wir führten 1:0, hatten danach zwei, drei gute Torchancen, machten dann aber einen Fehler, der zum Ausgleich führte, und waren verunsichert. Dann schlug der Gegner eiskalt zu."



In Münchberg einen Dreier einzufahren, wird schwierig, aber Franke steckt nicht auf: "Wir müssen den Kopf hoch halten und weitermachen. Wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es so. Aber ich werde bis zum letzten Spiel alles versuchen - und die Jungs auch."

TSV Neudrossenfeld II: Schuberth, Arndt, Dippold, Förster, Philipp, Stelzer, Sahr, Carl, Weiner, Ziegler, Löhrlein, K. Stöcker, Kornetzke, Böhm.