Bayreuth hat jetzt vier Matchbälle

Die Oberfranken gewannen auch das dritte Spiel vor eigenem Publikum in der Verlängerung. Am Freitagabend siegten sie vor 2300 Zuschauern mit 5:4.

Die Bayreuter gingen vor allem in der Offensive stark dezimiert - ohne Bartosch, Busch und Richter - ins Spiel. Die Gäste konnten bis auf die Verteidiger Kasten und Müller (beides Ex-Bayreuther) aus dem Vollen schöpfen.

Deggendorf begann diese Partie mit dem 0:2-Serienrückstand im Gepäck offensiv und aggressiv. Doch nach einigen Minuten spielten sich auch die Hausherren frei, und mit einer technisch anspruchsvollen Volley-Abnahme nach feinem Järveläinen-Zuspiel brachte Heatley seine Farben in Führung. Deggendorf hatte zeitweise daran zu kauen, doch spätestens mit einem Hammer von Glässl bei 5 gegen 3 (13.) war man wieder voll im Spiel.

Mit dem starken Rückhandtreffer von Leinweber kurz vor der ersten Pause drehten die Niederbayern das Spiel sogar im ersten Abschnitt noch komplett.

Mit diesem Vorsprung im Rücken bezogen die Gäste dann etwas mehr die abwartende Position, und die Gastgeber taten sich schwer aus eigener Initiative heraus klare Chancen zu kreieren. Die wenigen Chancen - die beste hatte Gläser mit einem Break (22.) - machte der gute Bacashihua im Gästetor zunichte. Auch ein 95 Sekunden langes doppeltes Überzahlspiel brachte keinen zählbaren Erfolg. So blieb der zweite Abschnitt torlos.

Als dann nach 44 Minuten Leinweber auch noch auf 1:3 stellte, wurden die Sorgenfalten unter den Bayreuther Fans auf den wieder gut gefüllten Tribünen noch etwas größer.

Junior Kevin Kunz veredelte ein energisches Nachsetzten von Gläser und Kolozvary zum Anschlusstreffer. Als der gleiche Spieler kurze Zeit später im Powerplay - wieder nach Vorarbeit von Kolozvary und diesmal Heider - auch noch den Ausgleich markierte, stand der Tigerkäfig Kopf.

Dies steigerte sich noch, als nur 27 Sekunden später Kronawitters Nachschuss zum 4:3 die Linie überquerte. Doch Deggendorf wollte sich damit nicht abfinden und schlug ebenfalls zurück. Eine unübersichtliche Szene nach einem Pass von Glässl in den Slot machte den Videobeweis nötig. Die Bilder zeigten, dass Tigers-Routinier Potac das Spielgerät unglücklich ins Tor abgefälscht hatte. So stand es wieder Remis, so dass zum dritten Mal in Folge die Verlängerung die Entscheidung bringen musste.

Die Wagnerstädter gingen diesen erneuten "Nachschlag" aktiver an. Dieser Mut wurde nach knapp sechs weiteren Minuten belohnt. Der Spieler des Tages, Kevin Kunz, umkurvte das Tor, versuchte einen Bauertrick, den Bacashihua mit Hechtsprung und langem Schläger gerade noch vereiteln konnte. Doch gegen den Nachschuss von Kolozvary war auch der hoch NHL- und DEL-dekorierte Amerikaner im Tor des DSC machtlos.

Damit sicherten sich die Tigers die 3:0-Serienführung und haben nun vier Matchbälle.bis Bayreuth Tigers - Deggendorfer SC 5:4 (1:2, 0:0, 3:2) n.V. Tore: 1:0 (8.) Heatley (Järveläinen); 1:1 (13.) 5-3 Gläßl (A.Gawlik, Litesov); 1:2 (20.) Leinweber (A.Gawlik, Röthke); 1:3 (44.) Leinweber (Röthke, Reinig); 2:3 (48.) Kunz (Gläser, Kolozvary); 3:3 (50.) 5-4 Kunz (Kolozvary, Heider); 4:3 (50.) Kronawitter (Mannes, Järveläinen); 4:4 (56.) Gläßl (A.Gawlik); 5:4 (66.) Kolozvary (Kunz, Potac). - Zuschauer: 2352. - Strafminuten: 12/10.