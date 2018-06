Aufholjagd der Thurnauer Landesliga-Damen scheitert knapp

Die Landesliga-Damen des TC Weiß-Blau Thurnau bleiben in dieser Saison ohne Sieg. Allerdings zogen sie beim TC Rot-Weiß Bayreuth nur knapp mit 4:5 den Kürzeren.



Dagegen bleiben die Herren 30 im Titelrennen der Bezirksliga. Gegen den TC Memmelsdorf feierten die zweitplatzierten Thurnauer einen klaren 7:2-Heimsieg.



Damen Landesliga

TC Rot-Weiß Bayreuth - TC Weiß-Blau Thurnau 5:4



In der ersten Einzelrunde musste sich die Thurnauerin Hannah Zenk ihrer starken Gegnerin geschlagen geben. Zudem verlor Julia Höhn knapp im Match-Tiebreak. Allerdings brachte der Sieg von Nina Reichardt die Thurnauerinnen wieder ins Spiel. In der zweiten Runde boten Marie Zenk und Eva Renner gute Spiele, zogen aber den Kürzeren. Emma Zenk wahrte mit ihrem Erfolg die Siegchancen. Allerdings mussten nun die drei ausstehenden Doppel gewonnen werden. Und die Thurnauer verpassten die erfolgreiche Aufholjagd nur knapp: Sie gewannen zwei Doppel, jedoch mussten sich Höhn/H. Zenk im entscheidenden Spiel im Matchtiebreak geschlagen geben.



Ergebnisse: Ruppert - E. Zenk 1:6, 6:1, 4:10; Scholich - Höhn 4:6, 7:5, 10:3; Nußbickel - Renner 7:6, 4:6, 10:5; Altenhofer - H. Zenk 7:5, 6:1; Leitloff - M. Zenk 6:3, 6:3; Fiedler - Reichardt 0:6, 0:6; Ruppert/Scholich - Höhn/H. Zenk 6:2, 2:6, 10:7; Nußbickel/Fiedler - E. Zenk/ M. Zenk 3:6, 2:6; Altenhofer/Leitloff - Renner/Reichardt 3:6, 4:6.



Herren 30 Bezirksliga

TC Weiß-Blau Thurnau - TC Memmelsdorf 7:2



Die Thurnauer gewannen ihr Heimspiel gegen den mit nur vier Spielern angetretenen TC Memmelsdorf deutlich. Drei Partien gingen kampflos an die Gastgeber, Sven Bock und Oli Hanus holten zwei weitere Einzelpunkte. Die Doppel Bock/Wolfgramm und Höhn/ Hohenberger sorgten für den 7:2-Endstand.



Ergebnisse: Bock - Walter 6:4, 6:4; Wenzel - Fricke 1:6, 6:1, 13:11; Hanus - Fugmann 6:0, 6:2; Kraus - Köhler 0:6, 3:6; Wolfgramm - (Nichtantritt Gegner), Hohenberger - (Nichtantritt Gegner); Bock/ Wolfgramm - Walter/Fricke 6:3, 7:6; Höhn/Hohenberger - Fugmann/Köhler 6:2, 0:6, 10:6; Wenzel/Kraus - (Nichtantritt Gegner).



Knaben Bezirksliga

MTV Bamberg - TC Weiß-Blau Thurnau 3:3



Lasse Höhn gewann klar und auch Adrian Hofmann zeigte ein starkes Spiel. Dagegen waren ihre Thurnauer Teamkollegen Tim Wiesenmüller und Moritz Vogel chancenlos. Im Doppel sicherten Höhn/Wiesenmüller den Punkt zum Unentschieden.



Ergebnisse: Walter - Höhn 2:6, 2:6; Denk - Wiesenmüller 6:1, 6:0; Strodtbeck - Hofmann 1:6, 0:6; Schröbel - Vogel 6:1, 6:0; Denk/Strodtbeck - Höhn/Wiesenmüller 0:6, 5:7; Walter/ Schröbel - Hofmann/Vogel 6:2, 6:0.



Juniorinnen Bezirksliga

TC Weiß-Blau Thurnau - MTV Bamberg 1:5



Isabella Lettieri und Luisa Pöhlmann mussten ihren starken Gegnerinnen zum Sieg gratulieren. Selina Dittrich kämpfte, verlor aber knapp. Emma Zenk überzeugte und holten den Ehrenpunkt für Thurnau.



Ergebnisse: Zenk - Kempinski 6:4, 6:4; Lettieri - Bartunkova 0:6, 0:6; Pöhlmann - Nossek 0:6, 1:6; Dittrich - Bergmann 5:7, 5:7; Zenk/Lettieri - Kempinski/Bartunkova 2:6, 2:6; Pöhlmann/Dittrich - Nossek/ Bergmann 3:6, 3:6.



Mädchen Bezirksliga

TC Bamberg - TC Weiß-Blau Thurnau 4:2



Trotz ordentlicher Leistungen mussten sich Hannah Roßmerkel, Lea Bauer und Amelie Popp geschlagen geben. Patrizia Strößner verkürzte auf 1:3 aus Thurnauer Sicht. Im Doppel setzten sich Bauer/Strößner im Match-Tiebreak durch, Roßmerkel/Popp verloren knapp.



Ergebnisse: A.Kölbl - Roßmerkel 6:4, 6:4; F. Kölbl - Bauer 6:1, 6:3; Porzner - Strößner 2:6, 2:6; Seelmann - Popp 6:1, 6:2; F. Kölbl/Porzner - Bauer/Strößner 6:1, 6:7, 8:10; A. Kölbl/Seelmann - Roßmerkel/Popp 7:6, 6:2. hz