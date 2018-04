ATS Kulmbach gewinnt Nervenschlacht

Gegen den wacker kämpfenden TB Erlangen gewannen die Kulmbacher mit 77:72 nach Verlängerung.



Bayernliga Nord, Herren

ATS Kulmbach - TB Erlangen n.V. 77:72



"Dieser Sieg war für unsere Fans, die uns das ganze Jahr unterstützt haben", sagte ATS-Spielmacher Jakob Krüger nach dem Sieg gegen seinen Ex-Verein. Die ersten sieben Minuten verliefen sehr ausgeglichen, dann setzte sich Erlangen bis auf neun Punkte ab. Diesem Rückstand liefen die Kulmbacher lange hinterher. Sie agierten unglücklich, verloren leichtfertig den Ball und erlaubten dem Gegner leichte Punkte. Erst kurz vor der Halbzeit steigerten sich die Hausherren und verkürzten auf 24:30.



Auch im dritten Viertel gewährte die ATS-Defensive dem stark spielenden Gegner zu viele Freiräume. Vor allem der Erlanger Daniel Dorberth war kaum zu stoppen. So lag der ATS vor dem Schlussabschnitt mit 42:50 im Hintertreffen. Jetzt kämpfte das gastgebende Team um jeden Ball. In der Offensive glänzte Niklas Jungbauer (32 Punkte), während eine starke Teamleistung in der Defensive die Aufholjagd ermöglichte. 15 Sekunden vor Drittelende führten die Kulmbacher mit drei Punkten.



Doch Dorberth rettete die Gäste mit einem Drei-Punktespiel in die Verlängerung. In dieser gaben die Hausherren das Tempo vor. Niklas Jungbauer erzielte mit einem Dunking und einem Dreier wichtige Punkte. 20 Sekunden vor Ende lagen die Kulmbacher knapp - diesmal mit zwei Punkten - in Front. Und Erlangen kam in Ballbesitz, doch der Korbleger zum Ausgleich misslang.



ATS Kulmbach: T. Koths (16 Punkte), J. Krüger (9), T. Ondra (8), F. Pietsch, N. Jungbauer (32), H. Rüger, S. Amiri, P. Schulte (12). jk