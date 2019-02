ATS ist zu siebt beim Spitzenreiter chancenlos

Die Basketballer des ATS Kulmbach konnten ihren Hinspielerfolg gegen Tabellenführer TG Veitshöchheim nicht wiederholen. Das Team von Trainer Christoph Jungbauer musste sich bei den Unterfranken mit 59:79 (35:42) geschlagen geben.

Herren-Bayernliga Nord

TG Veitshöchheim - ATS Kulmbach 79:59 (42:35). - Den Veitshöchheimern merkte man an, dass sie unbedingt Revanche für die bislang einzige Saisonniederlage nehmen wollten.

Die Kulmbacher reisten nur zu siebt an - keine guten Voraussetzungen gegen einen in Bestbesetzung antretenden Spitzenreiter. Nach nur zwei Minuten stand es schon 7:0 für Veitshöchheim. Der ATS fand langsam zu seinem Rhythmus und verkürzte bis zur 4. Minute auf 10:7. Doch immer, wenn die Kulmbacher wieder herankamen, zog der Favorit wieder davon. So stand es nach dem ersten Viertel 22:11 für die TG.

Auch als die Veitshöchheimer Mitte des zweiten Viertels mit 36:24 führten, gab der ATS nicht auf. Angeführt vom abermals starken Marcus Mallanik holten die Gäste Punkt um Punkt auf und verkürzten durch konzentrierte Defensive bis zur Halbzeit auf 42:35.

Halbzeit 2 begann ähnlich wie die erste. Der ATS vergab einfache Punkte und konnte hinten die gut aufgelegten Schützen der Hausherren nicht entscheidend hindern. So wurde der Abstand wieder ein bisschen größer. Christian Schuberth und Marcus Mallanik hielten die Hoffnung des ATS am Leben. Dennoch hieß es vor dem Schlussdrittel 59:46 für die Gastgeber.

Nun merkte man den Kulmbachern die fehlenden Wechselmöglichkeiten an - die Kräfte schwanden. Mallanik (insgesamt 19 Punkte) sorgte mit einem persönlichen 6:0-Lauf noch einmal für Hoffnung, aber danach ließ der Meisterschaftsfavorit nichts mehr anbrennen und machte mit einem 13:5-Lauf den Sack zu. Zwar hielt der ATS Liga-Topscorer Kleber bei nur zwei Punkten, doch machte die TG dies mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wett. ATS Kulmbach: Schulte (4 Punkte), Ondra (6/2), Schuberth (15), Koths (4), N. Jungbauer (11/1), Pietsch, Mallanik (19/1).F.P.