ATS-Damen feiern dank Energie-Leistung einen Kantersieg

Von ihrer besten Seite präsentierten sich die Bezirksliga-Basketballerinnen des ATS Kulmbach in ihrem letzten Saisonspiel: Gegen den RSC Oberhaid zauberten die Kulmbacherinnen einen 75:30-Heimsieg aufs Parkett. Sie beschließen die Saison auf Platz 5.



Bezirksliga, Damen

ATS Kulmbach -

RSC Oberhaid 75:30

Die ATS-Damen starteten motiviert und gingen bereits in den ersten fünf Minuten mit 9:0 in Front. Besonders Paula Simon und Melanie Hansl fanden immer wieder den Weg durch die Gäste-Verteidigung und sorgten so dafür, dass die Heimmannschaft das erste Viertel mit einem Zählerstand von 18:5 Punkten beschloss.



Auch im zweiten Viertel machten die Bierstädterinnen dem Gast immensen Druck, so dass die Oberhaiderinnen in den zweiten zehn Minuten nur zwei Körbe machten. In der Kulmbacher Offense dagegen zeigte Lena Müllenbach ihre Korbleger-Qualitäten und so gingen die Kulmbacher Damen mit einem verdienten Vorsprung von 32:9 in die Kabine.



Trainer Peter Fraas ist begeistert: "Heute zeigen die Damen, was sie können. Das macht nicht nur den Zuschauern Spaß. Das Energie-Level ist enorm hoch."



Die hohe Energie hielten die Kulmbacherinnen auch im dritten Abschnitt aufrecht. Paula Simon überraschte die Gäste mit ihren Fastbreaks und Lena Müllenbach sorgte mit Dreiern für Jubel. Während in der Offense die Bälle mühelos durch den Ring fielen, war die Defense-Arbeit der Bierstädterinnen im dritten Viertel bisweilen unkonzentriert, so dass den Oberhaiderinnen mehr Platz zum Punkten blieb. Dennoch hielten die ATS-Damen auch nach dem dritten Viertel einen deutlichen Vorsprung (55:20). Doch anstatt sich auszuruhen wollten es die Kulmbacherinnen in ihrem letzten Spiel auch im Schlussviertel noch einmal wissen und kämpften bis zum Schluss. Vanessa Zahl zeigte ihre Rebound-Qualität und holte wertvolle Punkte im zweiten Versuch. So erhöhte der ATS denn Vorsprung noch weiter zum 75:30-Endstand.



"Heute hatten wir enormen Spaß und haben unsere spielerischen Qualitäten gezeigt. Aber auch menschlich haben wir eine tolle Mannschaft", sagt Sophia Hartl. "Umso mehr bedauern wir, dass uns nächste Saison einige Spielerinnen verlassen werden: Vanessa Zahl, Lena Müllenbach, Regina Weisath und Rebecca Rodat. Und ob Stefanie Müller nach ihrem Kreuzbandriss zurück kommt, ist auch unklar." So würde sich auch Trainer Peter Fraas um jeden Zuwachs freuen. Training ist mittwochs um 19 Uhr in der Kulmbacher CVG-Halle. mik



ATS Kulmbach: Sophia Hartl (2), Melanie Hansl (10), Mientje Krüger (6), Lena Müllenbach (22, 2 Dreier), Rebecca Rodat, Paula Simon (21), Vanessa Zahl (14)