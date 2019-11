In Oberndorf bei St. Johann in Tirol ist das "Spartan Race" inzwischen ein Magnet: Rund 10 000 Starter werden bei dem Extremsport-Event gezählt, das seit einigen Jahren in den Kitzbüheler Alpen über die Bühne geht (siehe "Tiroler Tourismusverband schwärmt vom ,Spartan Raxe'"). Ab 2020 macht ...