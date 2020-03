Sparkasse Kulmbach-Kronach schließt 13 von 30 Filialen

Die Ausrufung des Katastrophenfalls durch die bayerische Staatsregierung ist für die Bevölkerung mit weitreichenden Einschnitten verbunden. Auch in dieser besonderen Situation wird die Sparkasse Kulmbach-Kronach weiterhin eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen sicherstellen und damit ihrem öffentlichen Auftrag im Geschäftsgebiet nachkommen. "Gerade in schwierigen Zeiten werden wir dazu beitragen, die Funktionsfähigkeit der kreditwirtschaftlichen Infrastruktur zu gewährleisten, sodass Unternehmen, Privatkunden und Selbstständige möglichst wenig beeinträchtigt werden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Dazu seien allerdings einige vorsorgliche Maßnahmen zu treffen, die die Mitarbeiter und Kunden schützen und eine weitere Ausbreitung des Corona Virus verhindern sollen. So werden ab Mittwoch, 18. März, zunächst 13 der 30 Geschäftsstellen vorübergehend geschlossen. Im Landkreis Kulmbach betrifft dies die Filialen in Kasendorf, Kupferberg, Marktschorgast, Neudrossenfeld, Neuenmarkt und Presseck. "Wir werden hier die weiteren Entwicklungen genau beobachten und behalten uns vor, bei Bedarf gegebenenfalls weitere Standorte zu schließen", schreibt die Sparkassse.

Diese Maßnahme werde rein vorsorglich durchgeführt, gehe ausschließlich auf eine Neugruppierung der Kräfte oder Absprachen mit örtlichen Behörden zum Gesundheitsschutz zurück und solle den laufenden Geschäftsbetrieb robust aufstellen.

Die leistungsfähigen und modernen Selbstbedienungsgeräte in den betroffenen Geschäftsstellen wie Geldautomaten mit Ein- und Auszahlfunktion oder Kontoauszugsdrucker stünden den Kunden - wie in allen anderen Geschäftsstellen auch - weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Ebenso rund um die Uhr alle Online-Services.

Die mobile Geschäftsstelle der Sparkasse wird laut Mitteilung weiterhin wie üblich im Geschäftsgebiet unterwegs sein, um die Bargeldversorgung in der Fläche zu gewährleisten. Auf ihrer Homepage (www.s-kukc.de) informiere die Sparkasse jederzeit aktuell über alle Öffnungszeiten und die weiteren Entwicklungen.

Bereits seit einigen Jahren biete die Sparkasse ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten. Die Bank appelliert an die Kunden, zum eigenen Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter nur bei dringenden, unaufschiebbaren Anliegen persönlich in die Geschäftsstellen zu kommen.

Alle Mitarbeiter seien telefonisch wie gewohnt erreichbar (09221/885-0 oder 09261/660-0).

Für tägliche Zahlungsvorgänge empfiehlt die Sparkasse konsequent, das unkomplizierte kontaktlose Bezahlen mit der Sparkassen-Card, einer Kreditkarte oder mittels Smartphone zu nutzen. Kontaktlose Kartenzahlungen seien bis 25 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal möglich, mobile Zahlungen mithilfe des Fingerabdrucks beziehungsweise der Face ID am eigenen Smartphone - und damit unter besonders hygienischen Bedingungen machbar.

Derzeit werde die Umsetzung des von der Bundesregierung geplanten Programms für Liquiditäts- und Kredithilfen durch die zuständigen Stellen vorbereitet. Die Sparkassen würden die KfW- und LfA-Programme unverzüglich und unkompliziert anbieten und die entsprechenden Mittel weitergeben. Mehr Infos finden Interessierte unter www.kfw.de und www.lfa.de.