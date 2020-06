Spannende Ferien gibt es auch auf "Balkonien"

Nicht nur in Coronazeiten verbringen viele Kinder und Jugendliche ihre Ferien zu Hause. Dabei muss ein Urlaub auf "Balkonien" überhaupt nicht langweilig sein.

Batik ist wieder angesagt

Batik ist wieder angesagt! Doch die wunderbar bunten Kleidungsstücke und Accessoires muss man sich nicht kaufen. Mit Batikfarbe und Zwirn lassen sich weiße Shirts, Hosen, Einkaufstaschen und mehr ganz leicht selbst "pimpen". Eine Aktion, die sich am besten für Balkon oder Terrasse eignet, da muss man nicht so aufpassen, ob etwas spritzt.

Auf Nachhaltigkeit setzen auch die Beschäftigungstipps von Ingrid Flieger, Klimaschutzmanagerin im Kulmbacher Landratsamt. "Wie wäre es mit einer Abfall-Olympiade?" Mit Abfallprodukten wird ein Parcours aufgebaut, je nach Geschick, Größe und Alter der Kinder. "Man kann mit einem Kochlöffel Flaschenverschlüsse balancieren, mit leeren Dosen oder Joghurtbechern Dosenwerfen veranstalten oder mit Altpapier eine Weitsprungfläche festlegen", sagt die Mutter zweier Söhne. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.

Wer schon etwas älter ist und gut rechnen kann, für den lohnt sich der "Klima-Feriencheck" zum Thema Wasserfußabdruck. "Was verbrauchen wir pro Kopf? Wie kann man Wasser sparen?" Anhand der Jahresabrechnung könne man den Verbrauch herunterrechnen. Interessante Informationen zum Wasserfußabdruck finden sich unter anderem auf der Webseite des Umweltbundesamts.

Ortung per GPS

"Natürlich kann man auch ganz einfach spazieren gehen und dabei für die Umwelt etwas tun. Nehmt ein Paar feste Arbeitshandschuhe und einen Müllsack mit." Es sei unglaublich, was man am Wegesrand so alles finden könne.

Oliver Leimenstoll, der schon viele Aktionen in der Natur organisiert hat, plädiert ebenfalls dafür, Kinder nach draußen zu schicken. Geocaching sei ein Trend, bei dem man sogenannte Caches, also kleine Behälter, die jemand irgendwo versteckt hat, mit einem GPS-Gerät oder einem Smartphone mit GPS-Sensor und einer kostenlosen Geocaching-App finden kann. "Im Kulmbacher Land gibt es Hunderte von Cashes", sagt der Experte, weitere Informationen finde man beispielsweise unter www.geocashing.com.

Mit Pinsel und Küchensieb

Wenn es draußen wärmer wird, macht es auch Spaß, an Bächen und Flüssen zu spielen. "Dort kann man herumwaten, Dämme bauen und kleine Tiere beobachten." Dazu genügen ein Küchensieb, ein Haarpinsel und weiße Kunststoffbecher. "Am Gewässergrund halten sich zwischen und unter den Steinen viele kleine Tierchen auf. Die meisten sind Larven von Insekten", weiß Leimenstoll. Man finde aber auch kleine Fische, Egel, Schnecken oder Bachflohkrebse. "Mit dem nassen Pinsel werden die Tierchen vorsichtig in den mit Wasser gefüllten Behälter umgesetzt, dort kann man sie bestimmen und sogar Aussagen über die biologische Gewässergüte machen."

Eine solche Bestimmungshilfe sei für die Wasserschule Oberfranken ausgearbeitet worden. Diese ist zu finden unter www.regierung.oberfranken.bayern.de/umwelt/wasser/wasserschule-oberfranken/index.php.

Steinreiche Gegend

Natürlich dürfen unter den Tipps eines Geografen auch die Steine nicht fehlen. "Man kann verschiedene Steine aus der Region suchen, das geht am besten an den zahlreichen historischen Steinbrüchen und Aufschlüssen", sagt Leimenstoll. Diese seien meist als Geotope erfasst und vom Landesamt für Umwelt beschrieben (www.lfu.bayern.de/ geologie/geotoprecherche/index.htm). "Über den Button ‚Geotop-Recherche' erhält man auf einer interaktiven Karte Infos zu den Geotopen in der Region." Aber Achtung! Manche Geotope sind geschützt und dürfen nicht einfach betreten werden. Auch sollte man beachten: "Wer Steine vor Ort zerkleinern will, um etwa Fossilien zu suchen, braucht neben einem Hammer unbedingt eine Schutzbrille für die Augen." Schon den Weg zur Fundstelle könne man als Geocache-Aufgabe verpacken, ergänzt er noch als Tipp.