Kulmbach vor 1 Stunde

Zusage

Söder: 300 Studienplätze am Campus Kulmbach bis 2023

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Relevanz, die er dem Campus Kulmbach einräumt, erneut betont. Das teilt der Kulmbach-Wunsiedel Landtagsabgeordnete Martin Schöffel (CSU) mit. "Bei der CSU-Fraktionsklausur in Seeon hat Markus Söder am Mittwoch verkündet, dass bis zum Jahr 2023 insgesamt 300 Studienplätze in Kulmbach eingerichtet werden."