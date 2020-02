Kulmbach vor 41 Minuten

Entscheidung

Schulbusse in der Stadt Kulmbach fahren am Montag trotz Sturmwarnung

Trotz der Sturmlage werden am Montag in der Stadt Kulmbach die Schulbusse fahren. Das wurde am frühen Sonntagabend in Absprache mit der Firma Schütz so vereinbart, wie Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) mittelte.