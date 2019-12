Schüler singen für Senioren

Bereits seit vielen Jahren kommen Schülerinnen und Schüler der Carl-von-Linde-Realschule alljährlich in der Vorweihnachtszeit in die Spitalkirche, um für die Bewohner des Bürgerspitals zu musizieren. "Die Schüler haben lange geprobt, um Sie auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen zu können", sagte Konrektor Markus Popp zur Begrüßung. Und wahrlich schafften es die Schüler, mit ihrer bunten Liedauswahl und gekonntem Instrumentenspiel das Publikum zu begeistern.

Die Blockflötengruppe startete mit "Jingle Bells", gefolgt von etlichen Solisten, die nicht nur ihr Instrument beherrschten, sondern die auch mit Freude musizierten. Darunter Mina Sonntag an der Klarinette, Christopher Ott an der Trompete, Tony Meister mit einem Medley am Saxophon, Lilly Hourle mit "Once in Royal David's City" am Cello, Alexander Schramm mit einem gefühlvollen "Halleluja" auf der Trompete und Linda Langer, die auf ihrer Geige ein "Rondo" zum Besten gab.

Dazwischen überraschte die Instrumentalgruppe mit einem besinnlichen Wiegenlied, der Schulchor sang englische Weihnachtslieder und die beiden Referendarinnen Julia Lang und Hanna Girschke sangen "Rocking Around the Christmas Tree".

Pfarrer Ulrich Winkler trug eine Weihnachtsgeschichte über wahren Reichtum vor, die Christina Flauder, stellvertretende Landrätin und Vorsitzende des Seniorenbeirats, gerne aufgriff. "Ihr habt mit eurem Konzert unsere Herzen berührt", lobte sie die Kinder, und an alle gewandt: "Es sind die Begegnungen mit Menschen, die unser Leben lebenswert und reicher machen", sagte sie und wünschte den Besuchern, dieses Licht des Nachmittags im Herzen mitzunehmen.

Jürgen Dippold, der als Kreisgeschäftsführer des BRK seit Jahren mit der Realschule dieses Adventskonzert für das Bürgerspital organisiert, ergänzte: "Wir sind reich, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam feiern können." Er sei der Realschule dankbar, die Menschen mit diesem guten Brauch auf die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, einzustimmen.