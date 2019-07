Schüler im "Silicon Valley"

Unter dem Motto "Welcome to Silicon Valley" nahmen 15 Schüler der Carl-von-Linde-Realschule an der Aktion "Lernen - Schule unterwegs" teil. "Wir veranstalten die Reihe bereits im dritten Jahr", sagte Schulleiterin Monika Hild.

Am Freitag kamen Thomas Streng und Horst Hohenner in die Realschule, um sich erklären zu lassen, wie "Schule unterwegs" aussehen kann. Der Rotaryclub Kulmbach hatte aus dem Erlös des Adventskalenderverkaufs das Projekt der Realschule mit 1000 Euro gesponsert.

"Dadurch haben sich die Kosten für unsere Schüler halbiert", bedankte sich Organisator Günter Wirth. Die Schule könne sich so eine Form von Unterricht ohne Hilfe von außen nicht leisten. "Uns hat die Kreativität beeindruckt, die außerhalb des normalen Schulbetriebs gefördert wird", erklärte Horst Hohenner. Den Rotariern war es dabei wichtig, dass jeder Schüler, der wollte, an der Exkursion teilnehmen konnte.

Diese Exkursion führte die Schüler der 9. Klassen am Montag zunächst ins Schloss Wernstein, wo sie von Iris Freifrau von Künßberg-Schmidt und Kreisheimatpfleger Uwe Franke in die Kunst des Vergoldens eingeführt wurden.

Fingerspitzengefühl gefragt

Die Schüler hatten Gipsabdrücke vorbereitet, die sie mit nach Wernstein brachten. "Wir haben die Gips-Ammoniten mit Schellack grundiert und anschließend ein Anlegeöl aufgetragen."

Mit viel Fingerspitzengefühl wurde schließlich das Blattgold in Form eines Transfergolds aufgetragen. "Wir verwenden Transfergold, auch Sturmgold genannt, weil es windunempfindlicher ist als loses Blattgold", erklärte Fachfrau von Künßberg-Schmidt. Sie und Uwe Franke fanden es großartig, dass jungen Menschen Einblicke in alte, praktische Berufe gewährt werden - auch wenn sich keiner der Jugendlichen vorstellen kann, in diesem Bereich zu arbeiten. "Es ist wichtig, dass sie auch lernen, mit verschiedenen Rohstoffen zu hantieren", sagte Franke. Maxi Stumpf, ein Schüler, der nach eigener Auskunft nicht so gut im Werken ist, fasste es zusammen: "Wir können Erfahrungen sammeln und Spaß haben."

Nach der Vergoldungsaktion in Wernstein erwarteten die Jugendlichen weitere Aktionen. "Wir fahren heute noch weiter auf den Campingplatz in Waischenfeld", erzählte Günter Wirth. Dort warten das Schwimmbad, ein Lagerfeuer und Abendessen.

Am Dienstag ging es zur Firma Reha Team in Bayreuth, die mit Silikon individuell angepasste orthopädische Hilfsmittel fertigt. "Danach erwartet uns eine besondere Führung durch das Markgräfliche Opernhaus", ebenfalls mit Schwerpunkt Restaurierung.

Am dritten Tag folgte der geografische Teil der Exkursion mit einem Besuch in der Tongrube Mistelgau in Verbindung mit dem Urweltmuseum Bayreuth. "Da hoffen wir natürlich, beim Klopfen in der Tongrube auch etwas zu finden", sagte Günter Wirth. Eine Kanufahrt auf der Wiesent rundet das Angebot mit einer Begutachtung der Felsformationen und einem Lehrfilm schließlich ab.