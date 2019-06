Schlosshof Thurnau wird wieder zum Kino

Das Schlosshofkino ist eine gemeinsame Veranstaltung des Cineplex Bayreuth-Kulmbach und der Marktgemeinde Thurnau. Kartenbuchungen sind platzgenau möglich wie in einem normalen Kinosaal auch. Die Kindervorstellungen finden im Kutschenhaus statt, weil am Nachmittag die Lichtverhältnisse für eine Open-Air-Vorstellung ungünstig sind. Der Kinderfilm "Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier" wurde teilweise in Thurnau gedreht, unter anderem auch im Schloss.

Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) überraschte ait-Geschäftsführer Marco Roßmerkel mit einem Riesenposter vom letztjährigen "Kino Open Air" im Thurnauer Schlosshof und dankte zugleich für die finanzielle Unterstützung des Unternehmens: "Wir freuen uns, dass im letzten Jahre alle Vorstellungen ausverkauft waren und das Interesse auch in diesem Jahr sehr groß ist. Das geht aber nur, wenn man starke Partner an der Seite hat."

Für Marco Roßmerkel ist das "Kino-Open-Air" eine einmalige Veranstaltung: "Das Ambiente im Hinteren Schlosshof ist unglaublich." Dass der Markt Thurnau mit diesem Event richtig liege, sehe man auch daran, dass die Hälfte der rund 3000 Tickets - die Karten sind seit einer Woche freigeschalten - bereits weg sind. Bürgermeister Martin Bernreuther freute sich, dass das Angebot so gut angenommen wird und sagte: "Über diese Entwicklung sind wir sehr glücklich."

Das Programm

13. August: "Leberkäsjunkie" (20.30 Uhr)

14. August: "A Star is born" (20.30 Uhr)

15. August: "Monsieur Claude und seine Töchter - Teil 2" (20.30 Uhr)

16. August: "Die Goldfische" (20.30 Uhr); "Annabelle 3" (23 Uhr)

17. August: "Der Junge muss an die frische Luft" (20.30 Uhr); "Leberkäsjunkie" (23 Uhr)

18. August: Familienkino: "Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier" (14 Uhr) und "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks" (16 Uhr); "Bohemian Rhapsody" (20.30 Uhr)

Tickets für die Filme können ab sofort unter www.schlosshofkino.de gebucht werden.