Schlagfalle im Frankenwald: Kater erleidet Höllenqualen

Gismo liegt zufrieden auf dem Teppich im Wohnzimmer der Familie Birkel. Hin und wieder klopft der getigerte Kater mit der Schwanzspitze auf den Boden. Er schnurrt, wirkt völlig entspannt.

Eine Blutspur im Schnee

Offensichtlich genießt der Kater sein Leben. Dabei hat der Wonneproppen ein Martyrium hinter sich.

Vor wenigen Wochen haben Johanna und Michael Birkel hat den Kater schwer verletzt gefunden. "Wir wissen nicht, wem das Tier gehört. Es ist sehr gepflegt und gut genährt", sagt Johanna Birkel (55).

Die Birkels hatten damals eine Blutspur im Schnee entdeckt Sie führte vom unteren Dorf in Grünlas in eine Scheune zwischen zwei Anwesen. Johanna und Michael Birkel durchsuchten alles, fanden jedoch von einem verletzten Tier keine Spur.

Erst zwei Wochen später wurden sie fündig. In einer Lebendfalle entdeckten sie den Kater. "Er war hungrig. Und die Pfoten waren schon sehr gut verheilt", schildern sie die Situation.

Linke Vorderpfote abgetrennt

Offensichtlich war der Kater in eine Schlagfalle geraten. "Die linke Pfote ist komplett weg, da schaut der Knochen raus. An der rechten Vorderpfote hat er drei von vier Zehen verloren", zeigt die geschockte Katzenretterin auf die Wunden.

Johanna und Michael Birkel haben im Ort herumgefragt. Niemand scheint für den Kater zuständig zu sein. Und natürlich will auch niemand die Falle aufgestellt haben.

"Wir haben den Kater Gismo genannt. Und wir behalten ihn, er bekommt bei uns sein Gnadenbrot", sagt Johanna Birkel.Wegen seiner Verletzungen bleibt der Stubentiger im Haus. Dort kann er sich frei bewegen, manchmal springt er sogar. Er benutzt die Katzentoilette und fügt sich in die Gemeinschaft hervorragend ein. Auf dem kleinen Bauernhof beherbergen die Birkels drei Gnaden-Pferde.

Außerdem haben sie Hühner, Hunde und Katzen. Gismo ist außergewöhnlich zutraulich. Er lässt sich auf den Arm nehmen und versteht sich sogar mit den Hunden der Familie.

Kein Einzelfall

Der Unfall ist kein Einzelfall. Auch zwei Katzen der Familie Birkel sind schon durch eine Schlagfalle verletzt worden, allerdings nicht so schwer. "Und letztes Jahr um die Osterzeit haben wir einen Freigänger gefunden mit durchgeschlagenen Knochen gefunden. Aber so schlimm wie Gismo ist es noch keinem anderen Tier ergangen", so Johanna Birkel. "Da muss etwas passieren. So eine Falle ist gefährlich", klagen die Birkels an.

"Dilettantisch aufgestellt"

Der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Kulmbach, Peter Müller, betont, dass Schlagfallen registriert sein und regelmäßig überprüft werden müssen. "Wenn solche Fallen ordnungsgemäß eingesetzt werden, dann müssen sie in einem Fangbunker verbaut sein. Der muss verschlossen sein und es muss Hinweisschilder geben", so Müller.

"Wenn die Pfoten einer Katze abgeschlagen werden, ist die Falle dilettantisch aufgestellt. Es gibt einen Prüfer, der solche Fallen begutachten würde. Aber seit Jahren gibt es keine Überprüfung solcher Fallen mehr. Das heißt: Es gibt im Landkreis niemanden mehr, der mit solchen Totschlagfallen arbeitet", erklärt Müller.

Rechtslage eindeutig

Die Jäger würden heute Lebendfallen verwenden. "Die haben den Vorteil, dass die Tiere nicht verletzt werden. Der Jäger kann dann selbst entscheiden, ob das Tier getötet wird oder eben nicht", so Müller. Gerate das "falsche" Tier in die Falle, werde es einfach wieder freigelassen.

Die Rechtslage ist laut Müller so, dass wildernde Katzen auch getötet werden dürfen. "Aber kein Jäger würde die Hauskatze des Nachbarn töten. Man würde auch keine Fuchsfähe töten. Das verbietet das Jagdrecht", sagt Müller.

Mangelnde Sachkenntnis

"Verstöße sind nach dem Bayerischen Jagdgesetz Ordnungswidrigkeiten. Sie werden mit Bußgeldern belegt", erklärt der Pressesprecher des Landratsamts Kulmbach, David Buchwald, auf Nachfrage. "Ein Jäger, der solch eine Falle so unsachgemäß anwendet, hätte ein großes Problem", wird Müller konkreter. Denn abgesehen vom Verstoß gegen das Tierschutzgesetz müsste er sich auch wegen mangelnder Sachkenntnis verantworten.