Schlagersängerin Ella Endlich singt im Kulmbacher Fritz

Sie ist vielen jüngeren Fans nicht zuletzt durch die TV-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, bei der sie von Januar bis Mai diesen Jahres an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury saß: Die Musical-, Pop- und Schlagersängerin Ella Endlich, die gestern in Kulmbach Station machte.

Ein großer Fan

Im Einkaufszentrum Fritz küsste sie bei ihrem Kurzauftritt am Vormittag die Kulmbacher wach - unter anderen mit ihrem Song "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", mit dem ihr 2009 der Durchbruch gelungen ist. Ein Lied, das sich über ein Jahr in den deutschen Charts hielt und das auch Anika Kellner-Bär begeistert, die gestern im Publikum war.

"Das Lied ist wunderschön. Ich hab' es mir für meine Hochzeit ausgesucht", sagte Anika Kellner-Bär, die ein großer Fan von Ella Endlich ist und stolz die neue CD in den Händen hielt. Ihr Idol machte gestern für das neue Album "Im Vertrauen" Werbung. Ella Endlich sang auch den neuen Song "Schwimmen und Fliegen".

Warum eine bekannte Schauspielerin und Schlagersängerin in Einkaufszentren auftritt? "Mir ist es wichtig, die Menschen zu berühren, sie auch bei solchen Auftritten zu begeistern. Ich will nicht die Ikone sein, die man nur aus dem Fernsehen kennt", sagte Ella Endlich, deren Weg in dieser Woche noch nach Suhl führt.

Mit Kelly Family auf der Bühne

Dort steht Ella Endlich unter anderem mit Florian Silbereisen, der Kelly Family, André Rieu und Mireille Mathieu auf der Bühne - beim "Adventsfest der hunderttausend Lichter", das am 1. Dezember in der ARD zu sehen ist.